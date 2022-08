Integrante do grupo de K-Pop Got7, Mark Tuan lança primeiro álbum solo, The Other Side

26/08/2022 | 14:10



Foi aqui que pediram mais um grande lançamento musical? Na madrugada desta sexta-feira, dia 26, Mark Tuan lançou The Other Side. Este é o primeiro álbum solo do integrante do grupo de K-Pop Got7 desde o início da carreira em 2014. Para a alegria dos fãs, o disco está recheado de hits, com um total de 20 canções, sendo algumas delas já conhecidas pelo público, como My Life, Last Breath, Save Me e Lonely.

A faixa principal Far Away, ganhou um videoclipe sentimental para combinar com a letra que descreve a tristeza e solidão após o término de um relacionamento amoroso. Em entrevista ao site Bandwagon, o norte-americano revelou que a coletânea fala sobre o outro lado de sua vida, marcado pela dificuldade de deixar seu país aos 16 anos de idade para perseguir a carreira musical na Coreia do Sul. Ao expor as inseguranças e vulnerabilidades, o artista explicou que deixou um pedaço dele na produção.

O álbum inteiro é muito pessoal para mim, simplesmente porque praticamente tudo foi das minhas experiências na Coréia - sejam os tempos solitários, os tempos difíceis, os momentos em que senti saudades de casa ou coisas assim. Coisas que vieram de um lugar muito escuro, emoções das quais eu queria me livrar.

No entanto, fez questão de ressaltar:

Isso não quer dizer que todos os dez anos foram cheios de pensamentos e emoções sombrios. Os momentos felizes, as conquistas, os momentos em que me senti abençoado ? e são muitos ? está tudo bem documentado. Mas os tempos mais sombrios que os fãs não viram ou ouviram falar de mim? É disso que trata este álbum.

E falou sobre a criação das letras:

Eu vi fãs deduzindo que o álbum será sombrio apenas pela lista de faixas do álbum! Como essas são minhas histórias pessoais, prestei muita atenção às letras. Eu queria que as letras transmitissem as emoções pelas quais eu estava passando, mas também queria que elas fossem relacionáveis, então escrevi as letras de forma simples.