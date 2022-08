Bauermann aponta 'energia' de Lisca no vestiário como razão da evolução do Santos

26/08/2022 | 14:03



Apesar de ainda apresentar algumas oscilações, o Santos evoluiu na disputa do Brasileirão, não à toa venceu o clássico com o São Paulo e vive um momento de ascensão na tabela, competição na qual ocupa a oitava posição, com 33 pontos. Uma das razões para o cenário, de acordo com o zagueiro Eduardo Bauermann, é o clima criado no vestiário desde a chegada de Lisca. O defensor destacou, em coletiva de imprensa, que o treinador traz uma atmosfera positiva ao dia a dia.

"No geral, de vestiário, ele é um cara que transmite uma energia muito boa, sempre pilhado, conversando muito com a gente. Ele transparece uma energia que acaba nos contaminado. Nos concentramos um pouco mais e entramos um pouco mais ligados por causa dessa energia. Nosso vestiário está cada vez melhor, ele também gosta de contar a história. Quando fala, sabemos que virá uma história engraçada, então o vestiário melhorou bastante. Não que antes tivesse algum problema, mas com o astral dele, melhorou", avaliou o zagueiro.

Contagiado pela "energia boa" de Lisca, Eduardo Bauermann mantém a expectativa alta para o duelo de domingo, contra o Cuiabá, pela 24ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 18 horas, na Arena Pantanal, e, embora o Santos não tenha um bom retrospecto fora de casa, o defensor confia em uma vitória em território mato-grossense.

"Por ser um jogo fora de casa, nós temos que melhorar o nosso desempenho. Fizemos uma boa semana de treino, e o que o Lisca prioriza é manter a concentração sobre as informações que ele passa. Ele estuda muito os adversários e nos passa o que podemos explorar. Concentrados e focados podemos sair de lá com resultado positivo", comentou.

Em treino aberto à imprensa realizado nesta sexta-feira, Lisca montou o Santos com o volante Camacho e o atacante Angulo no time titular. Os dois entraram nas vagas de Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo, que terão de cumprir suspensão. Outros nomes, como Nathan, ngelo, Jhojan Julio e Rwan foram testados no time titular. De qualquer forma, a provável escalação tem João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo.