Com Lula, Jornal Nacional tem segunda maior audiência do ano

26/08/2022 | 13:57



Em sua edição de quinta-feira, 25, quando apresentou entrevista com o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Jornal Nacional, da TV Globo, fez sua segunda maior audiência no ano em São Paulo: 32 pontos e 48% de participação. A marca ficou um ponto abaixo da edição com a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, candidato do PL à reeleição, na segunda-feira: 33 pontos com 48% de participação. O número representa um crescimento de 33% (ou mais 8 pontos) sobre a média do Jornal Nacional em 2022.

No Rio de Janeiro, na quinta-feira, o Jornal Nacional marcou 34 pontos, com 51% de participação. Foi também a segunda melhor marca do ano atrás apenas da edição de segunda-feira (36 pontos). O número equivale a um aumento de 36% (mais 9 pontos) sobre a média do JN em 2022 no Rio.

Nesta sexta-feira, 26, Bolsonaro criticou a TV Globo pela condução da entrevista com Lula no Jornal Nacional.

Segundo o chefe do Executivo, o candidato do PT foi tratado melhor pelos apresentadores do que ele, que foi sabatinado na segunda-feira.

Ele argumentou nas redes sociais que o motivo da suposta diferença no tratamento seria a diminuição do repasse de verbas públicas para a emissora em seu governo.

Contudo, o petista também teve de responder a perguntas incômodas durante sua participação no programa, sobre corrupção, erros da política econômica de seu partido, sua relação com o Centrão, entre outras.