Malai Manso Resort celebra aniversário como descontos especiais

Redação

Do Rota de Férias



26/08/2022 | 13:55



O Malai Manso Resort, complexo hoteleiro instalado às margens do Lago do Manso, na Chapada dos Guimarães (MT), completa neste mês seis anos de atividades. Para celebrar, o complexo preparou condições especiais válidas para diárias até 31 de agosto.

Malai Manso Resort: descontos de aniversário

Batizada de Hexa Malai, a promoção oferece desconto progressivo no valor das diárias: 10% nas reservas para duas noites; 15% para três noites e 20% nos períodos a partir de quatro noites. Outro benefício é a hospedagem gratuita para duas crianças de até 9 anos no mesmo apartamento dos pais. A modalidade é válida para todos os dias da semana, independentemente do tipo de acomodação escolhida.

Além dos descontos, a programação de aniversário será diferenciada. São muitas opções para se divertir, relaxar, saborear o melhor da culinária mato-grossense e aproveitar experiências exclusivas do Hexa Malai, como gincanas interativas entre pais e filhos.

A programação infantil inclui a “Festa de Aniversário no Malaizinho” e recreação monitorada. Música ao vivo, beach tênis, futebol, oficinas e práticas de esporte de aventura também prometem animar os visitantes do resort.