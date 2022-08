Ram Classic chega ao Brasil: veja vídeos e fotos

Da Redação

Em setembro, chega ao mercado brasileiro a Ram Classic. Um modelo com motor HEMI V8 de 5,7 litros e 400 cv de potência.

A nova Ram Classic é mais um passo no processo de expansão contínua da marca Ram no Brasil, sendo o quarto lançamento (sem contar edições limitadas) em menos de três anos. Essa série de ondas de poder inigualável começou na virada de 2019 para 2020 com a renovação da Ram 2500 e teve sequência com a Ram 1500 em 2021 e da Ram 3500 em março passado.

No álbum, veja em detalhes a Ram Classic.

Produzida no México, na fábrica de Saltillo, a Ram Classic estará disponível a partir de 15 de setembro nas 58 concessionárias da marca Ram. A primeira versão a chegar será a Laramie. Na sequência, a linha será reforçada pela opção Laramie Night Edition.

As cores disponíveis são Preto Diamond, Branco Bright, Azul Patriot, Granito Cristal e Vermelho Delmonico para a Laramie, que se destaca pelo acabamento externo com grade, logotipos, rodas, para-choques e retrovisores cromados.

Já a Laramie Night Edition tem essas partes pintadas de preto e os para-choques na cor da carroceria, que pode ser Vermelho Flame, Preto Diamond, Branco Bright e Granito Crystal. O revestimento interno é sempre preto e de couro com costuras brancas e com apliques prateados, dourados e imitando madeira.

Ram Classic: coração

Abrigando o HEMI V8 de 5,7 litros debaixo do capô, a Ram Classic é a picape mais potente do Brasil, ao lado de outro modelo da marca: a Ram 1500 Rebel. O motor entrega 400 cv a 5.600 rpm e o também generoso torque de 556 Nm a 3.950 rpm, o maior entre os modelos a gasolina no segmento.

Com câmaras de combustão hemisféricas, que explicam o nome de batismo, o HEMI acumula várias gerações em mais de 50 anos de tradição e uma enorme legião de fãs. Além da força ampla, suave e linear que evita a hesitação e os picos dos motores turboalimentados, o propulsor tem algumas tecnologias que visam a economia de combustível.

Caso do sistema de desativação de cilindros (MDS), no qual a central eletrônica corta a alimentação de combustível, as faíscas das velas e fecha as válvulas de admissão e escape em quatro dos oito cilindros durante acelerações leves, como em velocidades constantes na cidade ou estrada, quando a potência total não é necessária. Dessa forma, o consumo pode ser reduzido em até 20%.

Também colabora com a eficiência energética a sincronização do eixo de comando variável das válvulas. Isso reduz o trabalho de bombeamento do motor por meio de um fechamento retardado da válvula de admissão, aumentando o processo de expansão da combustão.

E o HEMI ainda se beneficia de um novo ventilador de arrefecimento elétrico de 850 W que adapta o consumo de energia do ventilador à demanda de resfriamento. A eliminação do ventilador tradicional à frente do motor ajuda a melhorar a economia de combustível ao reduzir perdas parasitas e ainda diminui ruídos. Sobre questões sonoras positivas, há de se destacar o prazer de ouvir o rugido desse V8 de 5,7 litros.

Ram Classic: transmissão

A Ram Classic está equipada com a caixa automática de oito marchas TorqueFlite totalmente eletrônica que, com grande espectro de relações, mantém a rotação do motor na faixa certa para a tarefa.

Os comandos do câmbio são feitos pelo seletor rotativo no painel, liberando espaço para os compartimentos no console central. O sistema é inteligente e seguro. Por ex., ao se desligar o motor com o câmbio em D (Drive), o seletor vai automaticamente para a posição P (Park).

Quanto aos modos de tração, a caixa de transferência da BorgWarner do tipo part-time tem as opções 4×2, 4×4 High e 4×4 Low (reduzida). O motorista controla tudo eletronicamente, por meio dos botões abaixo do seletor do câmbio, no painel de instrumentos.

Já a relação do diferencial é de 3.92 e a Ram Classic ainda conta com diferencial traseiro antideslizante, garantindo aderência nos mais variados terrenos. A picape possui também o modo Tow/Haul, que otimiza a troca de marchas ao rebocar um implemento ou levar muita carga.

Design

O estilo da dianteira é uma clara homenagem à segunda geração das picapes Ram, de 1993, que transformou o segmento full-size nos Estados Unidos e elevou as vendas da marca a níveis inéditos até então. Tamanho sucesso rendeu a esta geração da então Dodge Ram 1500 o prêmio “Truck of the Year” da Motor Trend em 1994.

Apelidado de “big rig” em referência às enormes carretas que cruzam as estradas norte-americanas, o design da Classic se destaca pelos faróis que ficam em posição abaixo da linha superior da grade e que nascem como uma continuação natural dos para-lamas, por sua vez, também rebaixado em relação à altura do capô.

De qualquer ângulo, saltam aos olhos os traços musculosos, que reforçam a esportividade da Ram Classic. Também contribuem para o estilo muscle truck o capô com ressaltos e detalhes especiais, as duas saídas de escapamento e as rodas de alumínio de 20 polegadas.

Com desenho de cinco raios, na versão Laramie, elas são prateadas, combinando com todos os cromados, enquanto na Laramie Night Edition a pintura delas é preta, em linha com o padrão chrome delete.

Os faróis têm projetor de dupla função, fazendo o papel da luz baixa e luz alta, sendo esta auxiliada também por uma lâmpada suplementar. LEDs âmbares integrados fazem os papéis de luz de rodagem diurna (DRL) e indicador de direção. Já as lanternas traseiras são formadas por 15 LEDs.

Equipamentos

O interior da Ram Classic tem longa lista de série, da qual se destacam:

ar-condicionado digital de duas zonas e com saídas traseiras,

bancos dianteiros com ajustes elétricos em 10 posições com duas memórias para o motorista (que guarda também a posição dos espelhos retrovisores externos, dos pedais e rádio),

aquecimento e ventilação,

bancos traseiros laterais com aquecimento,

câmera de ré com linhas ativas e sensores traseiros de estacionamento,

central multimídia Uconnect com tela tátil de 8,4”,

navegação embarcada,

conexão com Android Auto e Apple CarPlay,

chave presencial Keyless Enter‘N Go com partida remota,

quadro de instrumentos com seis mostradores e tela multifuncional de TFT colorida de 7”,

controle de velocidade de cruzeiro,

estribos laterais fixos,

pedais do acelerador e freio com regulagem elétrica de distância,

sistema de som premium Alpine com 9 alto-falantes,

subwoofer de 10” e 506 W de potência,

tapetes de borda elevada,

tomada de 110 V no painel e volante de couro com aquecimento.

A Ram Classic tem acabamentos emborrachados no painel de portas dianteiro parcialmente revestido em couro e no painel de instrumentos revestido em couro. Há ainda iluminação em LED.

O assento traseiro bipartido pode ser levantado, deixando à mostra não apenas o subwoofer como um nicho para objetos. Ainda mais interessante, uma plataforma dobrável que pode tornar o piso completamente plano.

Vale citar ainda os dois compartimentos embutidos com tampa nas extremidades laterais do assoalho traseiro. Impermeáveis e removíveis, eles podem receber, por exemplo, latas de bebidas e pedras de gelo para mantê-las na temperatura ideal ou até aquele peixe que deu muito trabalho na pescaria.

Em relação à segurança, a Ram Classic está servida com

6 airbags (frontais, laterais e de cortina),

assistente de partida em rampa (HSA),

controles de tração e estabilidade e de mitigação de rolagem da carroceria,

freios a disco nas quatro rodas com Brake Assist, que aproxima as pastilhas em caso de chuva,

além do controle de oscilação de reboque (TSC), que impede que o implemento se desgoverne.

Caçamba

Com 1.424 litros de capacidade volumétrica, a caçamba da Ram Classic só não é maior, no mercado brasileiro, que a da Ram 3500 Limited Longhorn (quando com preparação para reboques tipo quinta roda).

Com revestimento protetor especial por toda a superfície, exclusivo das picapes Ram, e iluminação de LED na lateral e no alto (na terceira luz de freio), ela permite receber objetos grandes com facilidade.

Do lado de fora, a preparação para o gancho de reboque é de fábrica. Detalhe importantíssimo, pois a Ram Classic pode rebocar até 3.534 kg, mais do que qualquer picape de outra marca no mercado.