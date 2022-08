Nadja Pessoa afirma que D'Black a está perseguindo: Ele está me aterrorizando

26/08/2022 | 13:11



Na última quarta-feira, dia 25, Nadja Pessoa usou as redes sociais para afirmar que o ex-marido a está perseguindo. A influenciadora já havia acusado D'Black de de não querer mudar a titularidade da sua linha de telefone e de rastreá-la. No início de julho, a ex-Ilha Record também revelou que ele teria invadido seu Facebook e trocado seus dados para que ela não tivesse mais acesso.

Nos Stories do Instagram, a famosa disparou que ele está indo contra a Justiça:

O cara está indo contra a Justiça. Ele está me aterrorizando. Vocês não têm noção o que essa cara está fazendo contra minha vida. Se ele quer biscoito, vai ter, mas será negativo, D'Black. Seja homem pelo menos uma vez nada vida e faça o que é certo. Invadir minha conta e ficar com terrorismo não vai adiantar nada, porque eu sou forte e não irei calar. Não tenho segredinhos assim como você tem. Minha vida é um livro aberto. Se não vai resolver por bem, vai resolver de uma forma constrangedora.

Para acompanhar o desabafo, Nadja exibiu o print de uma conversa em que ela avisa o artista que se ele não colaborar, ela terá que ir até a delegacia.

Vinícius, preciso resolver algumas questões com você e você sabe muito bem. Se continuar se negando, terei que ir na delegacia e eu já acionei meu advogado criminalista de internet. Só quero o que me pertence Vinícius! Eu não quero você, cara. Eu não quero ter vínculo com você de uma vez por todas, entenda isso. Pelo amor de Deus, me devolve minhas senhas, passa minha linha de telefone de trabalho e pessoal para o meu nome. Você precisa fazer uma carta a punho e mandar para o meu advogado e eu pego com ele, levo na Tim e eles colocam para meu nome. Eu pago minhas contas. Tenho como provar tudo isso. Você quer ir de contra até com a Justiça. Cara, acorda.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a influenciadora ainda teria escrito uma carta aberta em julho, na qual contou que cantor está devendo meio milhão de reais para ela.

Me deve meio milhão, que eu ganhei na justiça, na partilha de bens que ele fez questão de levar minha bicicleta, meu LP que eu usava para trabalhar. Até hoje não sei o que acontece que meus advogados não conseguiram que ele coloque o número do meu celular no meu nome. O cara colocou meu nome no Serasa, que nunca tinha ido, porque ficou devendo aluguel que estava no meu nome e no dele. Não entregou o apartamento porque estava fazendo questão de móveis velhos, como exemplo um ventilador que colocou na partilha de bens. Eu não sei até aonde vai a maldade dele comigo. Eu só fiz bem para ele, trabalhava igual uma louca para trazer comida para casa, ele não podia fazer isso ou aquilo porque era artista. Eu nem sabia o que era salão de beleza. Quando o conheci, ele não tinha dinheiro para nada. Estava cheio de dívidas e não tinha mais fama! Eu que fui atrás de tudo para ele e até do reality de casal quem foi atrás? Eu.