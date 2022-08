José Loreto manda mensagem de apoio ao ator mirim de Pantanal que sofreu acidente

26/08/2022 | 13:11



O ator José Loreto, o intérprete de Tadeu na novela Pantanal, escreveu uma breve mensagem de apoio ao jovem Gustavo Corasini, que viveu o mesmo personagem quando criança e sofreu acidente na última terça-feira, dia 23. Como você viu aqui no ESTRELANDO, o adolescente estava com o amigo quando foi atropelado por uma vizinha e teve que passar por cirurgias na perna, bacia e punho enquanto o amigo, Eduardo Souza, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após o anúncio do acidente, a mãe de Gustavo compartilhou pelo perfil do filho uma homenagem. Nos comentários, Loreto desejou forças ao pequeno, que continua hospitalizado.

Ficaremos no hospital ainda por mais alguns dias, devido à medicação que vem tomando. As dores são muitas, dói tudo, não tem posição pra ficar, ainda não está conseguindo se alimentar. As dores da alma tiraram o brilho no seu olhar, está muito triste com a perda do amigo. Chora, questiona e, às vezes, vem as lembranças das artes que aprontavam.

Mesmo depois de passar pelo grave acidente, o ator mirim está se recuperando bem e a maior preocupação de seus familiares no momento é com o seu psicológico.