Maraisa se revolta com sensitivos que preveem fim de sua dupla sertaneja e dispara: Só emana para o mundo coisa ruim

26/08/2022 | 13:10



Chega pra lá! Maraisa se demonstrou bem incomodada com as visões de uma sensitiva. Parece que a mulher teria previsto que a dupla sertaneja que a cantora forma com sua irmã, Maiara, teria o mesmo fim de Simone e Simaria. A cantora de 34 anos de idade decidiu se pronunciar no Twitter na última quinta-feira, dia 25, negando a visão e demonstrou estar bastante irritada com a negatividade envolvendo a dupla.

Esse povo que fala que é sensitivo é tudo pesado. Só emana pro mundo coisa ruim! Já perceberam que nenhum deles sentem coisa boa? Você olha pra cara da pessoa e já vê a malandragem! Tudo aquilo que você entrega para o universo é o que você recebe! Nunca senti coisa boa nesse povo.

Na sessão de comentários os fãs demonstraram apoio à artista e concordaram com seu posicionamento.

Se tem uma coisa que eu não suporto são esses sensitivos da internet, adoram causar polêmica e fazem de tudo pra gerar like. Sem contar com a quantidade de gatilhos que eles causam, só querem fama e dinheiro, acusou uma seguidora.

Esses sensitivos estão igual o Google quando a gente pesquisa sintoma de alguma coisa, brincou outra.

Exatamente isso vida! Por isso você é tão amada, só entrega coisas boas e amor!, elogiou outro fã.