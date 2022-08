Turbulência na economia global não vai passar rápido, reitera Guedes

26/08/2022 | 13:06



O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer nesta sexta-feira, 26, que a turbulência na economia global não vai passar rápido. "Tenho dito que lá fora, o mundo está num momento turbulento, que não vai passar rápido", reforçou o ministro.

Durante palestra promovida pela Associação da Classe Média (Aclame), em Porto Alegre (RS), Guedes reiterou que a América Latina vive um "desmanche gradual", em crítica à ascensão de governos de esquerda na região. "Estamos recebendo milhares que fogem da Venezuela", declarou.

Ao dar ênfase à agenda aplicada nos últimos três anos e meio, em especial a reforma da Previdência, aprovada no primeiro ano do mandato, o titular da Economia disse que o governo assumiu com a missão de reverter um modelo estatista que "corrompeu e estagnou" a economia brasileira. "Nosso objetivo é a mudança do eixo econômico. Nós rejeitamos o modelo estatista e dirigista."

O ministro também aproveitou o evento, realizado na Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), para apresentar uma concepção da liberal democracia que entende a importância dos mercados para promover prosperidade, mas que também leva em conta as vulnerabilidades de camadas da sociedade.

"Os liberais democratas entendem a importância do mercado para criar riqueza, mas somos fraternos", afirmou o ministro, acrescentando que a orientação de promover igualdade de oportunidades e proteção aos mais frágeis foi aplicada durante a pandemia.

Orçamento

Guedes aproveitou a palestra a apoiadores para rebater os ataques sobre a perda de controle do Orçamento feitos na quinta-feira pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na entrevista ao Jornal Nacional.

Em relação ao orçamento secreto, um dos temas criticados por Lula, Guedes sustentou que a classe política está se deixando ofender por um dispositivo criado pela própria oposição e que representa menos de 1% do Orçamento.

"Ontem, tinha candidato falando de orçamento secreto, quando quem criou o orçamento impositivo e emenda de relator foi a oposição", afirmou o ministro. "Um gastava R$ 220 bilhões fazendo porto em Cuba, nosso caso é de menos de 1% do orçamento", acrescentou Guedes, traçando uma comparação com o governo petista.

Populismo fiscal

Ao projetar o primeiro superávit das contas primárias do Governo Central desde 2013, o ministro da Economia rechaçou críticas de que o governo pratica populismo fiscal.

Reafirmando também a avaliação de que o Brasil cresce enquanto as economias desenvolvidas caminham a uma recessão, Guedes disse que o Produto Interno Bruto (PIB) só não avança mais por conta dos juros altos, dada a inflação elevada e persistente.

"Como têm coragem de falar em populismo fiscal em governo que zera déficit?", questionou Guedes durante palestra promovida pela Aclame. "Este ano, teremos um pequeno superávit do governos central", frisou o ministro.

'Rolagem da desgraça'

Ao criticar o que chamou de "rolagem da desgraça", em referência às previsões pessimistas de economistas, ele lembrou dos prognósticos de recessão neste ano não confirmados e destacou que, agora, o mercado está revendo as expectativas à inflação de 2022 para baixo.

Com o discurso interrompido diversas vezes por aplausos de apoiadores que compareceram ao teatro da Fiergs para ouvir o ministro, Guedes aproveitou para listar as reformas realizadas pelo governo que permitiram ao País, pela primeira vez em 30 anos, um crescimento baseado em investimentos privados.

"Não fizemos ainda o que queríamos, falta muita coisa, mas o Brasil já decolou", disse Guedes.