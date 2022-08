Britney Spears e Elton John lançam a música 'Hold Me Closer'

26/08/2022 | 12:10



Depois de seis anos, foi lançado na madrugada desta sexta-feira, 26, o retorno de Britney Spears para a música. A volta da princesa do pop é uma parceria com Elton John na faixa Hold Me Closer.

Para o jornal britânico The Guardian, o cantor contou que a cantora estava muito apreensiva com todo o projeto por conta de estar sem lançamentos há muito tempo.

"Ela está longe há tanto tempo, então tem muito medo já foi traída tantas vezes. Nós seguramos a mão dela durante todo o processo, assegurando-lhe que tudo vai ficar bem", disse Elton John.

O artista ainda elogiou Spears por toda a sua dedicação no projeto. "Ela cantou fantasticamente. Todo mundo disse que ela está na melhor fase. Mas eu disse, ela era brilhante quando começou, então eu acho que ela pode. E ela fez isso, e eu fiquei tão emocionado com o que ela fez", comentou.

Elton frisou ainda que espera que Hold Me Closer seja um grande sucesso, porque quer essa declaração de amor e apoio para Britney depois de tudo que ela passou.

"Se for um grande sucesso, e eu acho que pode ser, vai dar a ela muito mais confiança do que ela já tem e ela vai perceber que as pessoas realmente a amam e cuidam dela e querem que ela seja feliz. Isso é tudo que qualquer pessoa em sã consciência iria querer depois que ela passou por um momento tão traumático", detalhou o astro britânico.