Vão nascer? Grávida de gêmeos, Isabella Scherer está na maternidade e relata contrações

26/08/2022 | 12:11



Pegadinha dos gêmeos? Na manhã desta sexta-feira, dia 26, Isabella Scherer usou as redes sociais para avisar que já está em uma maternidade de São Paulo. Isso porque, segundo a atriz que está grávida de gêmeos, ela começou a sentir contrações e acreditou que estive em trabalho de parto.

Tive algumas contrações bem fortes, mas foi chegar no hospital que pararam. Dói, hein. Credo, disse nos Stories.

Já no feed do Instagram, ela publicou uma foto no leito da maternidade e brincou:

Os gêmeos nem nasceram e já estão enganando a mamãe, brincou na legenda.

Bento e Mel são frutos de seu relacionamento com o modelo Rodrigo Calazans. Vale lembrar que, ao longo da gestação, a barriga da campeã do Masterchef deu o que falar na web por ter crescido demais. Será que a duplinha está chegando aí?