Novo reality da Sony, Self-Made Brasil ganha trailer e data de estreia

26/08/2022 | 12:11



Já imaginou as suas ideias e o seu próprio negócio fazendo o sucesso que você sempre sonhou? A Sony Channel acaba de divulgar o trailer e a data de estreia de seu novo reality show, Self-Made Brasil. A produção chega ao canal em 22 de setembro, com a exibição de cada um dos 13 episódios às 20h30 das quintas-feiras. Comandado pela atriz Sheron Menezzes, o programa vai mostrar novos empreendedores buscando conquistar o mercado alimentício.

A produção incentivará os participantes a desenvolverem produtos em todo o seu potencial em uma competição cheia de desafios e emoção. Em sua estreia à frente de um reality show, Sheron levará o público a acompanhar o processo de desenvolvimento de ideia dos empreendedores enquanto eles devem apresentar receitas e projetos a cada semana em diferentes etapas de eliminação para a apresentadora e o time de jurados, composto pela fundadora da plataforma Inventivos, Monique Evelle; o renomado chef de cozinha, Guga Rocha, e o co-fundador e Diretor Criativo do estúdio REBU de branding, design e criação Fernando Andreazi.

Ao final de cada episódio, o vencedor ganhará um passaporte para a aceleração do seu produto no mercado, além de 25 mil reais para dar o pontapé inicial no seu negócio e a oportunidade de se tornar o mais novo empreendedor self-made do país.