Pedro Leonardo entra na Justiça com pedido para não pagar dívida de antiga dupla sertaneja

26/08/2022 | 12:11



Arrumou uma dor de cabeça para chamar de sua! Segundo informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do Em Off, o filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo, está bem encrencado ainda por causa de uma dívida da época que integrava a dupla sertaneja Pedro e Thiago.

Tudo teria começado com a assinatura de um contrato no dia 27 de março de 2013. Na época, Pedro concordou em subir aos palcos ao lado de seu primo, Thiago Costa, porém um mês depois sofreu um acidente automobilístico e ficou impedido de cumprir a agenda. Segundo o próprio cantor, ele teria sido procurado por seu até então agente, Marden Saddi, para assinar outro documento que seria um instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças.

O valor que Pedro teria que pagar em 2013 girava em torno de 65 mil reais e eram referentes à rescisão de contrato de gerenciamento artístico da dupla sertaneja. Porém, ao assinar esse novo contrato, o cantor alega que não estava em condições físicas ou mentais de compreender completamente o que estava sendo acordado, mas ainda assim, foi paga uma quantia de dez mil reais ao então empresário.

Foi então que o filho de Leonardo decidiu entrar na Justiça para brigar pela anulação do segundo contrato. Na petição, a advogada do cantor alegou que ele não teria a menor condição de voltar aos palcos por causa das lesões sofridas no acidente. Porém o ex-empresário contestou o texto e afirmou que a história de Pedro não é verdadeira.

A alegação do requerente [Pedro Leonardo], de que houve abuso de direito e a incapacidade da parte, o fato é que tal situação não condiz com a realidade. Vislumbra-se que as partes, sem nenhuma ressalva, concordaram com os valores devidos.

Até o atual momento, a multa em nome de Pedro Leonardo gira em torno de 121 mil e 432 reais.