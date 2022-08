Avião de luxo leva turistas para os destinos mais espetaculares do mundo

Redação

26/08/2022



Das pirâmides do Egito às florestas habitadas por gorilas em Ruanda, do misterioso reino do Butão à Bora Bora, o avião de luxo Four Seasons Private Jet promove, atualmente, alguns dos roteiros turísticos mais desejados por milionários e sonhadores de todo o mundo.

Organizados pela rede Four Seasons, célebre por abrigar alguns dos melhores hotéis cinco estrelas do planeta (como este, em New Orleans, ou este, na Disney World), os itinerários são realizados a bordo de um Airbus A321neo-LR totalmente customizado. A cabine, por exemplo, é a mais larga e alta de sua classe, e o interior tem apenas 48 lugares.

Um concierge, um chef executivo e um médico ficam à disposição dos viajantes, bem como uma curadoria que seleciona passeios nos destinos visitados. As experiências, inclusive, podem ser personalizadas de acordo com a vontade de cada turista. E todos so trâmites com transfers, vistos e bagagens ficam sob a responsabilidade do Four Seasons. Com isso, basta aos sortudos viajantes aproveitarem os voos, os destinos e os hotéis.

Os roteiros do avião de luxo

Os roteiros no avião de luxo da Four Seasons, cujas reservas para 2024 já estão abertas, incluem, além dos voos, hospedagens em hotéis das rede espalhados por diversas partes do mundo. Apenas nos destinos mais remotos são escolhidas outras opções.

Confira alguns pacotes à disposição:

Divulgação Gorilas em Ruanda

Este roteiro visita algumas maravilhas da antiguidade e paisagens de tirar o fôlego no continente africano.

Destinos : Atenas– Pirâmides do Egito – Serengeti – Ilhas Maurício – Ruanda – Victoria Falls – Joanesburgo

: Atenas– Pirâmides do Egito – Serengeti – Ilhas Maurício – Ruanda – Victoria Falls – Joanesburgo Data : 28 de dezembro de 2023 – 9 de janeiro de 2024

: 28 de dezembro de 2023 – 9 de janeiro de 2024 Valor: US$ 135 mil por adulto

Divulgação Meditação em Bali

As experiências deste roteiro trilhado pelo avião de luxo da Four Seasons incluem rafting nos desfiladeiros de Bali, aula particular com um samurai em Tóquio, safári de tartaruga nas Maldivas, uma noite guiada degustando as tradicionais comidas de rua do Vietnã, passeio de bicicleta pela Ilha Cam Kim e trilha até Monastério Ninho do Tigre no Butão. Há ainda a possibilidade de embarcar em um jatinho particular para explorar os segredos de Angkor Wat ou em um cruzeiro privado pelos canais de Bangkok.

Destinos : Tóquio – Bali – Maldivas – Hoi An – Butão – Angkor Wat – Bangkok

: Tóquio – Bali – Maldivas – Hoi An – Butão – Angkor Wat – Bangkok Data : 11 de janeiro – 26 de janeiro de 2024

: 11 de janeiro – 26 de janeiro de 2024 Valor: US$ 135 mil por adulto

Divulgação Bangalôs em Bora Bora

Ao longo de 24 dias, é possível conhecer desde a Baía de Sydney em um iate até passar um dia no Taj Mahal e tomar drinques ao pôr do sol no 122º andar do Burj Khalifa, em Dubai.

Destinos : Oahu – Bora Bora – Sydney – Bali – Chiang Mai ou Chiang Rai – Taj Mahal – Dubai – Praga – Londres

: Oahu – Bora Bora – Sydney – Bali – Chiang Mai ou Chiang Rai – Taj Mahal – Dubai – Praga – Londres Data : 23 de março – 15 de abril de 2024

: 23 de março – 15 de abril de 2024 Valor: US$ 198 mil por adulto

Divulgação Galápagos, no Equador

O grande barato deste roteiro é passar por ilhas remotas, como Seychelles e Galápagos, De quebra, visita as florestas de gorilas de Ruanda e algumas cidades vibrantes, como Kyoto, Marrakech e Bogotá

Destinos : Seattle – Kyoto – Bali – Seychelles – Ruanda – Marrakech – Bogotá – Ilhas Galápagos – Fort Lauderdale

: Seattle – Kyoto – Bali – Seychelles – Ruanda – Marrakech – Bogotá – Ilhas Galápagos – Fort Lauderdale Data : 17 de abril – 10 de maio de 2024

: 17 de abril – 10 de maio de 2024 Valor: US$ 215 mil por adulto

Outro roteiros

Divulgação Taj Mahal, na Índia

O avião de luxo também fará um roteiro de volta ao mundo no segundo semestre de 2024. Para 2023, ainda há alguns roteiros à disposição, como o African Wonders, de 1º de agosto a 13 de agosto, e o Timeless Encounters, de 17 de abril a 10 de maio. Os interessados podem entrar em contato com fourseasonsjet@fourseasons.com para consultar opções e fazer reservas.