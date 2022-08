Arigó: vida do médium vira filme baseado em livro; veja trailer

Da Redação

Um sujeito rude nascido em Congonhas, cidade no interior de Minas Gerais, gera grande polêmica pelos seus feitos médicos desde a década de 1950. José Pedro de Freitas, ou somente Arigó, como era conhecido, incorporava o espírito do Dr. Adolf Fritz, um suposto médico alemão, falecido em 1918, e curou milhares de brasileiros.

Os relatos sobre o médium e as profundas pesquisas sobre ele, reunidos pelo jornalista e escritor norte-americano John G. Fuller, deram origem à Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, livro lançado pela Editora Pensamento.

A obra inspirou a roteirista e escritora Jaqueline Vargas a criar o roteiro do filme Predestinado – Arigó e o Espírito do Dr. Fritz, da Moonshot Pictures, que conta com Danton Mello e Juliana Paes nos papéis principais. A cinebiografia terá distribuição da Imagem Filmes, coprodução da Paramount Pictures e será lançada em 1º de setembro nos cinemas de todo o Brasil.

Com um texto direto, e também emocionante, numa linguagem que faz referência à dos documentários atuais, o autor realizou uma reconstrução do cenário em que o famoso médium atuou. Para realizar este trabalho tão detalhado, o jornalista também entrevistou centenas de testemunhas oculares e fez uma profunda pesquisa em arquivos de jornais da época.

Fruto de um trabalho de pesquisa minuciosa e bem documentada de John G. Fuller, uma unanimidade em matéria de escritos com foco em temas paranormais, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz expõe ao mundo a interrogação sobre um fenômeno que ainda intriga a ciência médica nos dias de hoje e continua sem uma explicação científica.

Ao longo do texto, o autor revela como as notícias sobre as curas de Arigó tomaram uma proporção de nível internacional. Isso aguçou a curiosidade do médico e pesquisador norte-americano Henry Puharich, que teve a oportunidade de se submeter, ele próprio, à extração cirúrgica de um lipoma no braço.

Realizada por Arigó em 1963, a operação foi filmada pelo jornalista brasileiro Jorge Rizzini. Atônito com o resultado perfeito da cirurgia, Puharich retornou com uma equipe de cientistas e médicos em maio de 1968 para estudar o fenômeno Arigó.

No livro, John G. Fuller relata que, dentre os milhares de cirurgias de sucesso e prescrições médicas feitas por Arigó, estão procedimentos que curaram o grave problema nos rins da filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek, o câncer de pulmão do senador Lúcio Bittencourt e o caso grave de glaucoma do filho de Roberto Carlos, considerado incurável por especialistas europeus.

Curiosidades sobre Arigó

Ao afirmar que incorporava o espírito do Dr. Adolf Fritz, um suposto médico alemão, falecido em 1918, curou mais de 2 milhões de brasileiros nas décadas de 1950 e 1960.

Até hoje, os registros sobre suas cirurgias espirituais e prescrições médicas intrigam a maioria das pessoas que teve contato com algum testemunho envolvendo o grandioso trabalho desse médium.

Cenas inusitadas dos procedimentos de Arigó foram registradas em filmes e documentários, e comprovadas por cientistas do mundo inteiro. No entanto, ainda há perguntas não respondidas frente às provas documentais sobre o fenômeno.

Considerado até os dias de hoje um dos mais impressionantes casos da história da medicina, da parapsicologia e da mediunidade relacionada à cura espiritual

Sobre o autor

John G. Fuller (1913-1990) foi autor de vários livros e artigos de sucesso, com foco em temas paranormais. Por muitos anos, teve uma coluna na revista The Saturday Review.

Vencedor de vários prêmios pelas suas obras, também foi produtor de documentários e dramaturgo, e autor de duas peças encenadas na Broadway. Seu livro O Fantasma do Voo 401, publicado em 1976, foi adaptado para a televisão em 1978 e tornou-se um sucesso na época.

