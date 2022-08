Ibovespa tem oscilações contidas à espera de sinalizações do Federal Reserve

26/08/2022 | 11:03



O Índice Bovespa opera "de lado" nesta sexta-feira, alternando leves altas e baixas, com os investidores à espera do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que deve começar ainda nesta manhã.

Segundo Helena Veronese, economista da B.Side Investimentos, os dados de consumo e renda divulgados nesta manhã nos Estados Unidos são positivos no sentido de que vieram abaixo do esperado, mostrando um efeito, ainda que psicológico, da política de juros do Fed.

"Powell não tem se manifestado ultimamente e isso acabou por deixar o mercado meio perdido, com apostas se dividindo entre aumentos de 0,50 e 0,75 ponto porcentual nas taxas americanas. Hoje o que se espera é saber o que está na mente do presidente do banco central americano", diz ela.

Às 10h58, o Ibovespa tinha alta de 0,18%, aos 113.731,36 pontos. Petrobrás ON e PN recuavam 0,62% e 0,87%, enquanto Vale ON subia 1,46%.