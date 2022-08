Mercado de apostas online irá crescer 11,7% ao ano até 2030, segundo pesquisa

Beatriz Ceschim

Do Rota de Férias



26/08/2022 | 10:55



O mercado de apostas online tem crescido muito nos últimos tempos e há uma previsão de que esse segmento continue nesse caminho. Segundo dados da Grand View Research, empresa de consultoria empresarial, há a expectativa de que o setor alcance US$ 153.6 bilhões até 2030, tendo uma taxa de crescimento anual (CAGR) de 11,7% nos próximos oito anos.

De acordo com a pesquisa, alguns dos fatores que têm gerado uma movimentação nesse mercado são a introdução dos modelos freemium e o aumento da predisposição dos consumidores com os sites de apostas. Além disso, a facilidade de acesso aos cassinos online e o crescimento na aquisição de celulares são outros pontos que estão auxiliando no aquecimento desse setor.

A praticidade de poder jogar de qualquer lugar e a qualquer momento é um dos diferenciais das apostas online – em que o investidor tem o controle de tudo, na palma das mãos. Apesar de os cassinos na web serem um dos atrativos para os jogadores, as apostas esportivas são um dos segmentos que mais cresceram no período da pandemia, segundo a pesquisa. Ao unir a facilidade de apostar, com o tempo dentro de casa e o aumento de propagandas dos apps, as pessoas passaram a arriscar mais nesse mercado.

Entretanto, a busca por um aplicativo de fácil acesso que seja prático e confiável pode ser complicada, ainda mais porque com o crescimento do mercado, estão surgindo muitos aplicativos novos. Com a Copa do Mundo se aproximando e muitas outras competições acontecendo ao longo do ano, as pessoas que desejam investir estão procurando opções seguras para fazer as apostas online.

Uma das plataformas confiáveis que oferece esses serviços é a 20bet. O site conta com diferentes tipos de apostas online, como os cassinos virtuais e ao vivo, além dos palpites esportivos. Na primeira seção, os clientes têm à disposição diversos estilos de jogos para aproveitar, como roletas, blackjack, bacará e muito mais.

Já na segunda parte, os jogadores têm uma seleção imensa de esportes em que podem apostar – sendo de equipes e campeonatos nacionais e internacionais – como futebol, basquete, tênis, vôlei e futebol americano. Além disso, a plataforma conta com tabelas de classificação, promoções, previsões para os jogos, resultados e um hall da fama – em que mostra os clientes que mais faturaram.

Nessa área dos esportes, os investidores também podem conferir como estão indo os palpites ao vivo, durante as partidas, e fazer novas apostas para ter mais chances de vencer. Os jogadores ainda podem optar entre realizar os palpites pelo site ou efetuar as apostas pelo aplicativo, disponível para Android e iOS.