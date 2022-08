Passo a passo: como saber quem visitou seu perfil no TikTok

Bianca Bellucci

Do 33Giga



26/08/2022 | 10:55



Um recurso nativo permite saber quem visitou seu perfil no TikTok. Na prática, a função mostra quem acessou sua conta nos últimos 30 dias. Mas, para isso, é necessário que a outra pessoa também tenha a tecnologia ativada. E mais: é necessário ser maior de 16 anos e ter menos de 5 mil seguidores. Se você se enquadra no grupo e tem curiosidade para saber quem possui interesse nos seus posts, veja como habilitá-lo no tutorial.

1. Abra o TikTok e mude para a aba “Perfil”. Depois, dê um toque no ícone de um olhinho, localizado na parte superior direita da tela.

2. Clique em “Ativar” para habilitar o histórico de visualização de perfil.

3. Pronto! Agora, basta acessar o olhinho sempre que desejar ver quem visitou seu perfil no TikTok nos últimos 30 dias.

Na galeria, veja em capturas como saber quem visitou seu perfil no TikTok. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: