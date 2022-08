Rapidez na ação

Do Diário do Grande ABC



26/08/2022 | 10:12



Os dados são auspiciosos. De janeiro a julho, a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) recuperou 2.295 veículos que haviam sido furtados ou roubados no Grande ABC, de acordo com dados obtidos pela reportagem do Diário. As mais recentes estatísticas divulgadas pelo segmento expõem uma melhora significativa no controle da violência em território paulista. Mas é evidente que se precisa fazer muito mais, como comprova o episódio de roubo a mão armada capturado por câmeras de segurança em plena luz do dia na porta de escola pública em São Bernardo. Assegurar maior tranquilidade para a sociedade exige vigilância e investimento constantes.

Santo André, com 1.149 veículos devolvidos a seus proprietários, lidera a estatística divulgada ontem pela Secretaria de Segurança. Na sequência aparecem São Bernardo, com 527, e Mauá com 299. É evidente que o ideal seria furtos e roubos não existirem, assim como outras ocorrências policiais. Como isso, infelizmente, é inalcançável no mundo real, necessário buscar meios de agilizar os resultados decorrentes das investigações pós-registro dos boletins de ocorrência. A sociedade, especialmente as vítimas, precisam se sentir amparadas pelas autoridades competentes. E a melhor maneira é demonstrando que cada episódio importa e merece atenção dos setores de investigação.

A impunidade é, sem nenhuma sombra de dúvida, a maior força indutora da violência no Estado. Quanto mais ágeis forem as forças policiais a partir da notificação do furto ou roubo de veículo, maiores serão as chances de se recuperar o bem. O mesmo princípio vale para os demais crimes, inclusive aqueles praticados contra a vida. É por isso que as polícias devem estar bem equipadas, de recursos humanos e tecnológicos, para responder prontamente ao chamado da população. Fica, portanto, o recado aos políticos que postulam a cadeira principal do Palácio dos Bandeirantes, sede do Executivo paulista, na eleição de outubro: investir na presteza das atividades das corporações Civil e Militar.