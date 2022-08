Sammy passa por cirurgia e divide detalhes com os fãs

26/08/2022 | 10:10



Sammy foi uma das famosas que marcou presença na festa Barraca do Beijo 2000 promovido por Viih Tube e que reuniu diversas celebridades fantasiadas na última quinta-feira, dia 25, e apareceu usando um look igualzinho de Avril Lavigne.

Só que na madrugada desta sexta-feira, dia 26, a atriz compartilhou em suas redes sociais que fez um procedimento médico. Pois é, depois de curtir horrores a festa, a ex-esposa de Pyong Lee abriu o jogo sobre uma cirurgia que precisou realizar.

Eu fiz cirurgia e nem trouxe ninguém de acompanhante. Meu organismo é doido gente. Nem eu entendo direito o que aconteceu. Mas em resumo: peguei uma bactéria no nariz, meu corpo rejeitou todos os remédios. Meu nariz começou a inchar muito, por isso o médico furava e apertava para tirar o pus e eu ficava de curativo por causa disso.

A influenciadora ainda explicou que teve que tirar um pouco de cartilagem da orelha para poder refazer uma pequena parte do nariz.

Não teve jeito, tive que abrir o nariz para tirar a bactéria e substituir o que ela consumiu por uma cartilagem que tiramos detrás da orelha. Meu nariz estava ficando com um buraco fundo.

Lembrando que no começo do mês de agosto, Sammy também realizou outra cirurgia só que era estética em seu nariz. A primeira havia sido feita em 2021 e apesar do susto e de não ter levado ninguém como acompanhante, a bonitona passa bem.