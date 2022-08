Gastos com consumo nos EUA e núcleo do PCE sobem menos que o previsto em julho

26/08/2022 | 10:01



O Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que os gastos com consumo no país cresceram 0,1% em julho ante junho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam alta maior, de 0,5%. A renda pessoal, por sua vez, teve avanço de 0,2% na mesma comparação, quando a expectativa era de crescimento de 0,6%.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos EUA recuou 0,1% em julho ante junho, com alta de 6,3% na comparação anual.

Já o núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 0,1% em julho ante junho, quando analistas previam ganho de 0,2%. Na comparação anual, o PCE subiu 4,6% em julho, ante expectativa de alta de 4,7% dos analistas.

O Departamento do Comércio ainda informou que os gastos com consumo de junho foram revisados, de alta mensal de 1,1% antes informada para um avanço de 1,0%. A alta na renda pessoal foi revisada na mesma comparação, de 0,6% a 0,7%.