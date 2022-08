Híbridos: Jaguar F-PACE 2023 PHEV chega por R$ 600 mil

Da Redação

A Jaguar apresentou o novo Jaguar F-PACE 2023 na versão R-Dynamic PHEV, modelo híbrido plug-in, no Brasil. O modelo tem 400cv de potência e 640Nm de torque, fornecidos a partir do balanceamento entre a motorização à gasolina e elétrica, o que permite que o modelo vá de 0 a 100km/h em 5,3 segundos (veja a ficha técnica completa aqui).

O Jaguar F-PACE 2023 R-Dynamic PHEV, que já está disponível para reserva nas concessionárias da marca, acompanha um home charger (carregador residencial), que garante ao consumidor desde sua primeira compra a tranquilidade de possuir o item necessário para adaptar sua casa ao novo modelo. Além disso, é possível usufruir de estações de carregamento públicas, como restaurantes, academias, centros comerciais e até serviços em estradas, facilitando o trânsito diário e preservando a mobilidade do cliente.

Outra versão também disponibilizada com a nova gama 2023 é o Jaguar F-PACE R-Dynamic SE P340. Ela é equipada com o avançado sistema MHEV (mild hybrid electric vehicle ou veículo elétrico híbrido leve), que combina um motor gasolina de 340cv com um alternador que também funciona como um motor elétrico.

Seu grande diferencial está no alternador, que trabalha como um gerador de corrente elétrica, recuperando energia durante a desaceleração do veículo e assim carregando uma bateria de lítio-íon. Ao operar como um motor elétrico, ele utiliza essa energia da bateria para dar partida no motor pelo start/stop e fornece a assistência de torque necessária para reduzir o consumo de combustível e, como consequência, a emissão de CO2 também.

Jaguar F-PACE SVR 2023

Complementando a família, o modelo Jaguar F-PACE SVR, superesportivo da marca desenvolvido pela SVO (divisão de veículos especiais da Jaguar Land Rover), também chega ao modelo 2023. O SUV conta com uma motorização V8 Supercharger com 550 cv de potência e aprimorada dinâmica com curva de torque modificada.

Desde sua última atualização (facelift) entrega uma potência máxima para 700Nm garantindo a velocidade máxima de 286 km/h. Essa combinação entrega uma relação torque potência nunca vista, levando o veículo de 0-100km/h em apenas 4 segundos.

Conectando técnica, tecnologia e design, o Jaguar F-PACE SVR conta com pedais esportivos cromados e bancos esportivos com as mais diversas possibilidades de ajuste. Nos bancos dianteiros os ocupantes desfrutam de alta performance, com ajustes elétricos de até 14 posições, incluindo ainda ajuste elétrico de coluna de direção.

Os passageiros por sua vez são recebidos com o máximo conforto, com bancos aquecidos, bipartidos e com a tecnologia de segurança para cadeirinhas ISOFIX.

Além dos itens clássicos e exclusivos já consagrados no Pacote Exterior SV, o veículo agora tem acabamentos em Gloss Black como opcionais, que garantem um tom mais dramático e esportivo ao modelo, e podem ser vistos no contorno da grade dianteira, na área de entrada de ar do capô, nas aberturas do para-choque dianteiro, nas soleiras, nos emblemas e no difusor traseiro.

Os retrovisores do novo F-PACE SVR também recebem novo acabamento na cor do carro, que oferece de série faróis de LED com assinatura em DRL. Novas rodas de 22 polegadas de 5 raios com pinças de freio em vermelho completam o visual, garantindo aspecto ainda mais robusto e imponente ao veículo e fazendo jus à presença marcante do maior SUV esportivo da Jaguar.

Jaguar F-PACE: Tecnologia

E apesar das 3 motorizações e potências distintas, todos os modelos apresentam um pacote tecnológico que reforça o conforto e praticidade no veículo, seja na posição de condutor ou de passageiro. Iluminado pelo teto panorâmico, o interior de todos os modelos conta com carregador de smartphone por indução e o avançado sistema de infoentrenimento: o PIVI PRO, localizado bem ao centro do veículo.

A conectividade e agilidade proporcionadas para os clientes no interior do veículo ganha espaço fora dele a partir do novo sistema InControl Telematics, uma das novidades da linha 2023 e que passa a ser de série em todas as versões do modelo.

Suportada pelo sistema PIVI PRO, é possível ainda conferir uma gama de recursos de segurança e assistência ao motorista, que são exibidos na tela central altamente responsiva.

A tecnologia telemática oferece ainda assistência rodoviária e serviços de emergência por meio dos botões bCall e eCall. As ligações de assistência rodoviária (bCall) ajudam o cliente a se sentir mais seguro com a comodidade de ter uma série de serviços ao toque de um botão.

Já os serviços de emergência (eCall) podem ser acionados também por um botão no próprio veículo, protegido por uma tampa para evitar acionamentos acidentais. A grande diferença entre a função bCall e eCall é a natureza da situação, pois o eCall é uma ligação de emergência, que aciona o 190 para socorro.

Com a chegada da nova tecnologia, a Jaguar incorporou também o Wireless Smartphone Pack a todas as versões do F-PACE, serviço que permite que os clientes se conectem às funções Apple CarPlay ou Android Auto sem a necessidade de cabos.

Dessa forma, os recursos de mídia ficam disponíveis para os usuários do carro a apenas um toque de distância, bastando estabelecer ou renovar sua conexão de Bluetooth e seguir o passo a passo exibido pelo sistema Pivi Pro.

O novo Jaguar F-PACE já está disponível com preços a partir de R$ 604.250 na versão R-Dynamic PHEV.