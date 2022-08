Em parceria com Elton John, Britney Spears lança primeira música em seis anos: Nós seguramos a mão dela durante todo o processo

26/08/2022 | 09:10



Segura firme que a Princesinha do Pop voltou! No início da manhã desta sexta-feira, dia 26, a canção Hold Me Closer foi lançada em todas as plataformas de streamings marcando o retorno de Britney Spears à carreira musical após o fim da tutela. Em parceria com Elton John, a música é uma nova versão de Tiny Dancer, sucesso de 1971 do artista britânico.

Em entrevista ao jornal The Guardian, Elton elogiou a dedicação de Spears e entregou que a cantora estava nervosa com o projeto por estar fora do ramo musical há seis anos.

Ela está longe há tanto tempo, então tem muito medo já foi traída tantas vezes e não está realmente sob os olhos do público neste período. Nós seguramos a mão dela durante todo o processo, assegurando-lhe que tudo vai ficar bem. Britney cantou fantasticamente. Todo mundo disse que ela está na melhor fase. Ela era brilhante quando começou, então eu acho que ela pode fazer isso. E ela fez. Fiquei tão emocionado, disse.

E continuou:

Se for um grande sucesso, e eu acho que pode ser, vai dar a ela muito mais confiança do que ela já tem e ela vai perceber que as pessoas realmente a amam e cuidam dela e querem que ela seja feliz. Isso é tudo que qualquer pessoa em sã consciência iria querer depois que ela passou por um momento tão traumático, fez referência à tutela.

Contudo, apesar do momento de empolgação, Britney deletou a conta no Instagram às vésperas de Hold Me Closer, desabafando que está se sentindo sobrecarregada.

Minha primeira música em seis anos! É muito legal que eu esteja cantando com um dos homens mais clássicos do nosso tempo. Estou meio sobrecarregada, é um passo enorme para mim. Estou meditando e aprendendo que o meu espaço é valioso e precioso. Estou aprendendo que todos os dias é uma lousa limpa para tentar ser uma pessoa melhor e fazer o que me faz feliz, sim, eu escolho a felicidade hoje. Digo a mim mesma para deixar de lado a amargura de mágoa e tentar perdoar a mim e aos outros pelo que pode ter sido doloroso. Eu quero ser destemida como quando eu era mais jovem e não ter tanto medo.