5 iniciativas da Apple que foram adotadas pela concorrência

26/08/2022 | 08:55



Cada evento de lançamento de produtos da Apple causa comoção, uma vez que não raramente alguma novidade impacta o mercado. Isso ocorre porque a empresa da maçã alcançou um status entre as mais relevantes quando o assunto é tecnologia. Essa fama, inclusive, faz com que a concorrência fica de olho nos seus anúncios e até mesmo copiei aquilo que é mais importante. A seguir, conheça iniciativas da Apple que foram adotadas pelos rivais.

1. Tela touch e teclado virtual

O primeiro iPhone, lançado em 2007, popularizou um conceito bem comum atualmente. O celular apresentado por Steve Jobs contava apenas com um botão e uma tela sensível ao toque, com teclado virtual. Até então, os telefones tinham displays pequenos e eram acompanhados de teclados físicos, sendo que os modelos da BlackBerry eram os grandes cobiçados do mercado.

2. Gorilla Glass

Gorilla Glass é uma tecnologia criada pela Corning para proteger a tela de um dispositivo contra riscos, arranhões e pequenas quedas. Hoje, é usada em smartphones, tablets e até mesmo notebooks e smartwatches, mas seu debute ocorreu com o primeiro iPhone, em 2007. Após o lançamento, outras marcas rapidamente aderiram à novidade. Tanto é que a primeira geração do Gorilla Glass marcou presença em cerca de 250 modelos.

3. Loja de aplicativos

Embora a Apple não tenha criado o conceito de loja de aplicativos, o lançamento da App Store, em 2008, mudou o modo como as pessoas interagem com o celular. Isso porque, a partir desse momento, qualquer desenvolvedor poderia criar um programa e oferecê-lo sem dificuldades a uma gama de clientes finais. Não demorou para que o Google lançasse o Android Market – posteriormente batizado de Google Play – e para que outras empresas seguissem o mesmo caminho.

4. Traseira de vidro

Uma das icônicas iniciativas da Apple surgiu com o iPhone 4 e o iPhone 4S, em 2010. À época, o acabamento em policarbonato saia de cena e entrava um corpo com finalização premium, que adotava traseira de vidro. Logo em seguida, o mercado foi inundado com celulares semelhantes. Entre eles, é possível citar o Samsung Galaxy S6 e o Motorola One. A Apple, no entanto, abandonou o design no lançamento seguinte, voltando a adotá-lo somente a partir do iPhone 8, em 2017.

5. Adeus ao carregador e fone de ouvido

A Apple estremeceu o mercado ao anunciar, em 2020, que os novos modelos de iPhone seriam vendidos sem fone de ouvido e carregador de tomada – acessórios que passaram a ser adquiridos separadamente. A justificativa é que a medida foi adotada para reduzir a emissão de carbono e a produção de lixo eletrônico. Apesar de causar controvérsia e não agradar os usuários finais, a iniciativa foi seguida por outras marcas. Entre elas, estão Samsung, LG e Xiaomi.