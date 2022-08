Globoplay agora está disponível na Fire TV; HBO, nem sinal

Da Redação

Do 33Giga



26/08/2022 | 08:55



O Globoplay está disponível para autenticação de seus assinantes no Fire TV, dispositivo de streaming da Amazon – do qual o 33Giga vive falando. Entretanto, o app da HBO Max segue fora oficialmente do gadget da empresa e só é possível acessá-lo por meio da gambiarras.

De volta à vaca fria, o Globoplay fica compatível com todos os modelos de dispositivos Fire TV vendidos no Brasil, como Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K.

“Essa parceria vai ampliar ainda mais o acesso dos consumidores brasileiros aos conteúdos disponíveis no Globoplay, permitindo que o público acompanhe toda?programação da TV Globo,?de entretenimento, jornalismo e esportes, além de conteúdos exclusivos da plataforma, com maior comodidade e conforto”, afirma Teresa, Diretora do Globoplay e Produtos Digitais Audiovisuais.

“A Amazon sempre busca melhorar a oferta de serviços e funcionalidades que seus produtos oferecem a seus clientes”, diz Jacques Benain, gerente geral para dispositivos Amazon no Brasil. “O catálogo do Globoplay tem um grande valor para a cultura brasileira e estamos felizes em ter mais essa opção a clientes do Fire TV aqui no Brasil.”

Fire TV

Os dispositivos Amazon Fire TV para streaming de vídeo incluem os modelos:

Fire TV Stick Lite e Fire TV Stick , que promovem streaming de até 1080p Full HD a 60 fps com compatibilidade HDR;

e , que promovem streaming de até 1080p Full HD a 60 fps com compatibilidade HDR; Fire TV Stick 4K, versão mais poderosa com resolução de até 4K Ultra HD, com suporte para Dolby Vision, HDR e HDR10.

Todos os modelos permitem acesso simples e fácil a diversos serviços de streaming, imagem de alta qualidade e interface que permite buscar e assistir a conteúdos em qualquer aparelho de TV com entrada HDMI.

Os modelos Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K são integrados com o controle remoto por voz com Alexa, que permite ligar e desligar a TV, soundbars e receptores compatíveis, controlar volume e ainda ter acesso a todas as funcionalidades de informação e entretenimento da inteligência artificial por voz, usando a TV com Fire TV como um dispositivo com Alexa embutida.