São Bernardo FC encerra preparação para duelo decisivo

Pedro Lopes

Especial para o Diário



26/08/2022 | 08:34



O São Bernardo FC encerrou as preparações para o duelo decisivo de amanhã, quando enfrenta a equipe do Tocantinópolis-TO, às 16h, no Estádio 1º de Maio, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

O Tigre conseguiu um grande resultado no jogo de ida ao vencer a equipe de Tocantins por 3 a 0, com gols de Alex Reinaldo, Hugo Sanches e Felipe Diogo.

Agora, com boas chances de conquistar o acesso pela primeira vez na sua história,

o time do Grande ABC pode empatar ou perder por até dois gols de diferença que estará classificado.

Destaque da equipe e capitão, Rodrigo Souza comenta como o grupo entra para uma partida decisiva após uma grande vantagem.

“Temos um grupo muito forte e dedicado, que vai em busca dos objetivos. Estamos trabalhando duro desde o início da Série D e estamos mantendo o possível para conseguir os resultados. Demos um grande passo neste primeiro jogo, mas ainda falta mais um, queremos manter a invencibilidade em casa, e ter esse acesso com vitória vai ser melhor ainda”, disse.

A equipe do São Bernardo também realiza um trabalho de coaching desde o início da competição, para trabalhar a parte mental. Ricardo Borin é o responsável pela mentalidade dos atletas. Rodrigo também comentou sobre ter uma equipe para ajudar no lado psicológico.

“É uma parte muito importante (a mentalidade), tanto dentro quanto fora de campo. Toda semana a gente tem uma conversa e uma dinâmica com o Ricardo (Borin), e isso vem nos ajudando bastante. Espero que isso continue por muito tempo aqui”, completou.

O Tigre veio com uma semana de preparação intensa, visando apenas a classificação como objetivo principal. Márcio Zanardi, técnico da equipe, falou sobre a preparação para a decisão.

“A semana está sendo boa, construímos uma vantagem importante, mas eu estou cobrando muito deles (atletas), pois há a maturidade de saber que não ganhamos nada ainda. Futebol é complicado e cruel quando você deixa a soberba tomar conta, mas o nosso grupo é muito focado. Cobrei o que fizemos de errado no jogo de lá, agora é trabalhar para buscar o acesso sábado”, disse o técnico.