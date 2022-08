Consumidor está mais otimista com varejo

Beatriz Mirelle

Especial para o Diário



26/08/2022 | 08:30



O ICC (Índice Confiança do Consumidor), aumentou 4,1 pontos de julho para agosto, sendo a terceira alta mensal seguida. Em contrapartida, os comerciantes não mantêm o mesmo ânimo. O ICEC (Índice de Confiança do Empresário do Comércio) recuou 1,8% em comparação a julho, alcançando 124 pontos neste mês. Essa foi a primeira retração registrada desde março deste ano.

As informações sobre os consumidores são da FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas), enquanto os dados dos empresários são da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

A coordenadora das sondagens do estudo da FGV, Viviane Seda Bittencourt, destaca que a melhora na confiança dos consumidores é justificada pela expectativa de aquecimento do comércio nos próximos meses.

“Existe uma visão mais favorável sobre o ambiente econômico no curto prazo, que pode estar sendo influenciado pela melhora do mercado de trabalho e desaceleração da inflação”, disse em nota.

O IE (Índice de Expectativas) foi para 92,6 pontos, saltando 6,0 pontos. Esse é o maior número desde fevereiro de 2020.

O destaque foi para os consumidores com renda entre R$ 2.100,01 e R$ 4.800. Eles registraram o resultado mais satisfatório desde setembro de 2020 (78,3 pontos), ao avançar 5,4 pontos e alcançando a pontuação de 77,8.

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,3% no segundo trimestre de 2022, que terminou em junho. Ao todo, são 10,1 milhões de pessoas desempregadas, segundo a PNAD Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). Já a prévia da inflação indica retração de 0,73% neste mês.

“Isso contribui para o aumento do ímpeto de compras, que ocorre de forma mais intensa para as classes de renda mais altas. Contudo, o cenário político ainda pode gerar turbulência nos próximos meses”, ressalta Viviane.



INCERTEZA

Para o comércio, o recuo de 1,8% de agosto acende um alerta. Mesmo assim, o valor deste mês é 7,8% maior que no mesmo período de 2021. “Mesmo com a redução das expectativas nas últimas pesquisas, a comparação dos índices para os meses de agosto entre 2013 e 2022 mostra que o comerciante está atualmente mais otimista com o futuro no curto prazo do que em anos anteriores”, divulgou em nota o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

Fatores como as altas no juros básico da economia e no total de inadimplentes interferem nos resultados, de acordo com Tadros. A Taxa Selic está em 13,75% ao ano e o número de endividados cresceu 1,1% no mês de agosto.