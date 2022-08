Sesc estará na 1ª Feira Literária de Ribeirão Pires

Da Redação



26/08/2022 | 08:12



A 1ª Flirp - Feira Literária de Ribeirão Pires – recebeu esta semana a confirmação de um importante parceiro: o Sesc (Serviço Social do Comércio). O órgão confirmou a participação no evento e de quebra anunciou uma programação pra lá de especial.

Uma das principais atrações será a presença da BiblioSesc, unidade móvel que circula com o objetivo de incentivar o hábito de leitura.

O caminhão do projeto ficará os dois dias da feira estacionado na rua Domingos Morgado. Serão mais de três mil volumes criteriosamente selecionados para a Flirp.

O visitante poderá pegar as obras emprestadas e devolvê-las posteriormente nas unidades do Sesc de Santo André e de São Caetano.

Outra grande atração que será trazida pelo órgão será o ator Pascoal da Conceição, o Doutor Abobrinha, de Castro Rá-Tim-Bum que, na ocasião, fará o personagem de Mário de Andrade, um dos fundadores do Modernismo.

As atividades do Sesc começarão já no sábado dia 24, com a “Poesia ao Pé do Ouvido”, da Cia. Alcina da Palavra. A ação permite ao participante escolher um texto e ouvi-lo sendo declamado. Também no sábado 24, será promovido o Telhado de Histórias, mediação de leitura com Grupo Raconto. Essa atividade também acontecerá no dia 25.

Outras duas ações serão levadas à Flirp: o Realejo Poético, projeto lírico de poesia e encanto através do teatro de animação, além do Poesia em Trânsito, que veicula declamações de poemas, contações de história, entre outras produções literárias.

MESA DE DEBATE

Dentre as 17 mesas de debate previstas para o evento, a de número 11 será de exclusividade do SESC. No domingo, dia 25, a partir das 13h, será realizada o lançamento do livro “Mario de Andrade, Epicentro”, do escritor Maurício Trindade, além do pré-lançamento do livro “Um Boxeur na Arena: Oswald de Andrade e as Artes Visuais no Brasil (1915-1945), de Thiago Gil. Na ocasião, haverá sessão de autógrafos e reflexões sobre as obras.