Ribeirão Pires inaugura sede de proteção aos animais

26/08/2022 | 08:09



Com mais de um ano de vida e 1.118 animais resgatados em 2022, o Departamento de Proteção à Fauna Silvestre e Bem-Estar Animal de Ribeirão Pires ganhou ontem uma nova sede, localizada na Rua João Domingues de Oliveira, no Centro.

O novo espaço vai possibilitar a ampliação de serviços como campanhas de adoção, castração de animais domésticos e resgate de espécies silvestres. A nova base ainda terá um local para a realização de atividades de educação ambiental com crianças e adolescentes.

Ligado à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Desenvolvimento Urbano, o departamento ganha agora um imóvel mais amplo. O local abrigará o GFI (Grupo de Fiscalização Integrado), força-tarefa que conta com representantes da secretaria e do Estado, visando zelar pelas áreas ambientais em todo o território da Estância. A estrutura anterior contava com apenas três cômodos, um ambulatório, uma sala de administração e um depósito de equipamentos.

Com a mudança, a equipe dispõe agora do dobro de salas, propiciando uma capacidade maior de atendimento. Além das estruturas de educação ambiental para crianças, uma sala específica para répteis e salas maiores para abrigar toda a equipe do Departamento são outras novidades no espaço. “Esse é um passo importante para a defesa dos nossos animais. A base na região central é mais acessível e poderá beneficiar mais munícipes”, disse a secretária da Pasta, Andreza Araújo, ressaltando a importância da nova sede.

“Já resgatamos milhares de animais, já fizemos mais de 1.500 castrações pela secretaria em menos de um ano. O departamento é um dos nossos maiores orgulhos, porque nos tornamos referência no Brasil. Com o novo espaço vamos ampliar ainda mais esse serviço”, disse Andreza Araújo.

A base antiga será reformada e utilizada pela equipe de para cuidados com os animais resgatados. O Viveiro Municipal, localizado na Vila Belmiro, passa por reformas e, em breve, ganha novas instalações. Para resgates, denúncias ou entregas voluntárias os números de telefone para contato são o 4824-4197 ou o 9 7211-1112 – este último também aceita mensagens via WhatsApp.