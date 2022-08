Polícias recuperam 2.295 veículos roubados

Heitor Mazzoco

Do Diário do Grande ABC



26/08/2022 | 08:04



A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) divulgou ontem que 2.295 veículos foram recuperados pelas Polícias Civil e Militar entre janeiro e julho deste ano.

De acordo com os dados, 1.149 veículos foram encontrados por policiais em Santo André. Na sequência, 527 registros do tipo ocorreram em São Bernardo.

Na terceira posição aparece Mauá com 299 veículos recuperados. Em Diadema, 220. As outras cidades da região aparecem com menos de cem registros.

Em Ribeirão Pires, as autoridades policiais recuperaram 56 veículos. Em São Caetano, 39. Por fim, em Rio Grande da Serra foram 5 veículos encontrados depois de furto ou roubo.

JULHO

Os dados divulgados pelo governo de São Paulo contam com a atualização de registros policiais do mês de julho. Apenas em 30 dias, policiais recuperaram 326 veículos no Grande ABC.

Santo André segue a tendência geral de sete meses e, apenas em julho, 139 ações policiais recuperaram veículos na cidade. Na sequência, 84 registros do tipo ocorreram em São Bernardo.

ROUBOS DE VEÍCULOS

Apesar do número de veículos recuperados, os registros de roubos ainda é alto no Grande ABC. Foram 3.664 ocorrências de janeiro a julho deste ano. São Bernardo é a cidade da região com maior número de crimes do tipo. Foram 1.209 ocorrências em sete meses. Depois aparece Santo André com 1.062 roubos. Diadema teve, até julho, 648 crimes do tipo. Mauá aparece na sequência com 510, São Caetano, 115, Ribeirão Pires, 111 e Rio Grande da Serra, 9.

PRISÕES

A atuação da Polícia Militar neste ano culminou com a prisão de 3.910 pessoas nas sete cidades do Grande ABC.

Foram 1.434 pessoas presas em São Bernardo, segundo dados do governo de São Paulo. Essas prisões somam flagrantes ou mandados expedidos pela Justiça. A segunda cidade com maior número de prisões é Diadema, com 761 casos. Santo André é a terceira com 705.