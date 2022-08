Na Alemanha, índice de confiança do consumidor GfK cai a -36,5 para setembro

26/08/2022 | 07:11



O índice de confiança do consumidor da Alemanha caiu de -30,6 pontos em agosto para -36,5 em setembro, segundo projeção divulgada nesta sexta-feira, 26, pelo instituto alemão GfK. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam queda a -31,8. Desde o começo da coleta de dados, em 1991, o valor atual é o mais baixo para o índice. O GfK utiliza dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor do mês seguinte.

"O medo de custos de energia significativamente mais altos nos próximos meses está forçando muitas famílias a tomarem precauções e colocarem dinheiro de lado para futuras contas de energia", disse o especialista em consumo da GfK, Rolf Buerkl. Ele explicou que isso está diminuindo o sentimento de confiança do consumidor, pois em troca há menos recursos financeiros disponíveis para consumo em outros lugares. Fonte: Dow Jones Newswires.