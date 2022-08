Em uma prova de sorte, Jaciara perde o desafio de sobrevivência do Ilha Record e volta para o exílio

26/08/2022 | 03:10



Hoje foi dia de desafio de sobrevivência no Ilha Record e o clima amanheceu tenso entre os exploradores.

Jaciara começou o dia reflexiva, ela que voltou do exilio na segunda-feira, não queria voltar para a caverna tão cedo, apesar do medo, ela ainda deu um jeito de brincar e mandou um recado divertido para o exilio.

Bruno também estava pensativo, e falou um pouco sobre as emoções e o medo de se despedir da vila. Até o momento o explorador seguia intacto.

E na hora do tão temido momento, os indicados ao desafio de sobrevivência da noite ficaram sabendo que a prova seria de sorte, e eles teriam que apostar nos exploradores da vila, enquanto eles realizavam uma prova no deck. Eita!

Os moradores da vila tinham que fazer uma prova de arremesso de cocos em um tabuleiro, cada lugar valendo um ponto. Além disso, para estimular os participantes, o vencedor de cada rodada foi premiado com três mil reais! Enquanto isso, Jaciara e Bruna tinham que apostar no desempenho dos colegas, em cinco rodadas. Alias, ao fim de cada rodada eles podiam pontuar mais, com uma pergunta bônus.

Os exploradores ficaram bem animados, e curiosos, quando Mariana Rios anunciou que eles fariam parte da dinâmica da noite e ainda iriam receber prêmios.

Para Jaciara e Bruno a prova foi tensa, mas já para Kaik, a noite foi bem proveitosa, já que o explorador faturou 9 mil reais, vencendo três rodadas seguidas! Sortudo.

Durante a prova, Bruno começou na frente, mas logo Jaciara alcançou os pontos do adversário, deixando a disputa da noite muito emocionante. No final, Bruno levou a melhor e escapou do exílio, porém Jaciara confundiu um pouco a dinâmica e só percebeu um pouco depois.

E ai, como você acha que vai ser a chegada de Jaciara no exílio?