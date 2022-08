Ex-guarda real revela que Princesa Diana estava pensando em se mudar para os Estados Unidos

25/08/2022 | 19:11



Americana? Segundo o Daily Mail, o ex-guarda real da Princesa Diana revelou que Lady Di estava planejando se mudar para os Estados Unidos. Lee Sansum soube dos planos de Diana Spencer em julho de 1997, cerca de um mês antes do fatídico acidente que causou a morte da Princesa de Gales em Paris, na França.

Vale pontuar que na época que Diana contou seus planos ao guarda-costas, ela estava presa em um iate com o namorado e os filhos, Príncipe William e Príncipe Harry por conta dos paparazzi.

Ela me disse: Eu não posso fazer nada no Reino Unido. Os jornais me atacam independentemente do que faça. Depois ela falou: Eu quero ir para os Estados Unidos e viver lá, para fugir disso tudo. Pelo menos lá as pessoas gostam de mim e terei paz.

Ao ouvir sua revelação Lee Sunsum questionou a princesa sobre os filhos. Segundo ele, Lady Di revelou que pretendia os visitar nas férias escolares.

Era óbvio que a Diana era uma mãe maravilhosa, muito amável e atenciosa com seus dois meninos, mas ela estava disposta a deixá-los no Reino Unido para fugir da imprensa, que a perseguia implacavelmente todos os dias de sua vida. Ela também os livraria da comoção que geravam quando estavam com ela.

Vale pontuar que todas as informações reveladas pelo ex-guarda foram feitas através de sua autobiografia intitulada de Protegendo Diana: A História de Um Guarda-Costas.