Leandrinho, ex de Samara Felippo, rebate declarações da atriz envolvendo as filhas

25/08/2022 | 19:10



Eita! Leandro Barbosa, ex da atriz Samara Felippo, decidiu se pronunciar sobre as últimas declarações da atriz envolvendo as filhas, Alícia, de 13 anos de idade, e Lara, de nove anos.

Segundo o site Metrópoles, o ex-jogador de basquete emitiu um comunicado para falar das acusações da mãe das suas filhas. Vale pontuar que tudo começou após Samara fazer um desabafo nas redes sociais e afirmar que Leandrinho é ausente na criação das meninas.

Resido nos Estados Unidos da América desde o início do relacionamento [?] por trabalhar na NBA (liga basquetebol americana) como atleta na ocasião e hoje como auxiliar técnico. Já a Sra. Samara Filippo, que NUNCA fui casado, optou por motivos pessoais e profissionais em residir no Brasil, disse.

Na nota ele também afirmou ser um pai presente e que costuma passar as férias com as herdeiras:

Amo minhas filhas, sou um pai presente. Passo as férias com minhas filhas, inclusive vou ver elas em breve e, mesmo quando estou trabalhando na liga NBA, de forma virtual tenho contato e acompanho o desenvolvimento delas em seus assuntos cotidianos. Além de pagar em dia o valor de pensão alimentícia, suficiente para as despesas com escola, alimentação, moradia, vestuário, cursos extracurriculares, há, ainda, condição para contratação de babá ou terceira pessoa que possa auxiliar a Sra. Samara no dia a dia.

Para encerrar, Leandrinho afirmou que a distância dificulta, mas ele sempre busca alternativas para estar com as filhas:

Cuidado com minhas filhas, sendo que, se houve a necessidade de ajuda de terceiros para realização de evento profissional por parte da Sra. Samara, esta se deu por opção própria, não podendo ser atribuída a mim qualquer falta de ajuda? A distância, por certo, dificulta o relacionamento, mas busco constantemente oportunidades para conviver com as minhas filhas.

Após a nota, Samara publicou um vídeo nos Stories do Instagram ironizando o fato de alguns pais sempre falarem que ajudam com pensão alimentícia:

Rindo para não chorar por nós mães, escreveu ela. Eita!