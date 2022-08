De olho na vaga da Libertadores, Santos planeja ganhar três pontos no Mato Grosso

25/08/2022 | 18:57



O técnico Lisca sabe que o jogo de domingo, contra o Cuiabá, às 18h, na Arena Pantanal, é muito importante na busca do time do Santos por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. O time da Vila Belmiro vai começar a 24ª rodada em oitavo lugar, com 33 pontos, e uma vitória poderá deixar a equipe próximo das primeiras colocações.

Por isso, o treinador orientou atividades de finalização no treino desta quinta-feira na Vila Belmiro. Um problema a ser enfrentado por Lisca será a ausência do atacante Marcos Leonardo, suspenso. O trio de ataque em Cuiabá vai ser formado por Lucas Braga, Soteldo e Angulo, que vai ficar com a vaga.

O volante Rodrigo Fernández, também suspenso, será outro a ficar de fora da partida. O meio de campo santista vai ter Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal.

Uma escalação provável do Santos para se apresentar no Mato Grosso deverá formar com: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Vinícius Zanocelo e Carabajal; Lucas Braga, Soteldo e Angulo.