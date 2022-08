Sorteio coloca Bia Haddad em chave dura no US Open; Serena pega montenegrina

25/08/2022 | 18:24



Com a queda de Carol Meligeni nesta quinta-feira no qualificatório, Beatriz Haddad Maia se transformou na única representante do País na chave principal do US Open. E o sorteio não foi nada animador para a cabeça de chave 15. A brasileira terá duras rivais pelo caminho ao inédito título já a partir da estreia.

Bia Haddad terá na primeira rodada, nesta segunda-feira, a croata Ana Konjuh, somente a 118° do mundo, o que sugere uma estreia mais tranquila. Mas apenas parece. Apesar de ter vindo do qualificatório e ter um ranking atual ruim, a oponente já figurou entre as 20 melhores. Será o primeiro confronto entre as tenistas.

Caso avance, o caminho tortuoso de Bia Haddad pode ter a forte canadense Bianca Andreesku, campeã do US Open de 2019 e, na terceira rodada, a previsão é de encontro com a francesa Caroline Garcia, campeã de Cincinnati no domingo. A grega Maria Sakkari, cabeça 3, pode ser rival nas oitavas e Simona Halep ou Cori Gauff surgem como principais adversárias em possível embate das quartas de final.

Em sua última competição da carreira, a americana Serena Williams estreia contra a montenegrina Danka Kovinic, também na segunda. Com três derrotas em quatro jogos nesta volta para a despedida oficial, a dona de 23 títulos de Grand Slans já teria uma pedreira na segunda rodada: pode encarar Anett Kontaveit, cabeça 2 do US Open.

Do outro lado da chave, a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking, abre a competição diante da italiana Jasmine Paolini, enquanto a atual campeã do torneio, a britânica Emma Raducanu, começará a defesa do título contra a francesa Alizé Cornet.

MASCULINO

Sem Novak Djokovic, mas com Rafael Nadal confirmado, também foi divulgada a tabela do masculino nesta quinta-feira. O espanhol será o cabeça 2 e terá pela frente em seu primeiro jogo o australiano Rinky Hijikata. Líder do ranking, o russo Daniil Medvedev estreia diante do americano Stefan Kozlov. O brasileiro Thiago Monteiro enfrenta o eslovaco Alex Molcan. As partidas estão agendadas para segunda-feira.