São Paulo deve mudar esquema e ser mais 'corajoso' contra Fortaleza e Atlético-GO

25/08/2022 | 18:18



Depois de armar uma escalação do São Paulo mais povoada no meio de campo, o técnico Rogério Ceni deverá colocar em campo uma formação mais ofensiva diante do Fortaleza, neste domingo, pela 24ª rodada do campeonato Brasileiro, de olho no duelo das semifinais, que terá início, quinta-feira, em Goiânia, frente ao Atlético-GO.

Uma das possibilidades é o treinador voltar a utilizar a dupla de ataque formada por Calleri e Luciano. O argentino deverá ser poupado na partida do Nacional, após ter sido utilizado os 90 minutos contra o Flamengo, enquanto o segundo deverá atuar normalmente, pois só atuou parte do segundo tempo.

Uma segurança para o treinador será o retorno de Miranda, que cumpriu suspensão na derrota do primeiro jogo semifinal da Copa do Brasil. O experiente zagueiro formará o trio de defensores com Diego Costa e Léo.

O São Paulo não pode se dar ao luxo de usar uma equipe alternativa frente ao Fortaleza, porque inicia a rodada apenas na 12ª colocação. Uma derrota no Morumbi e uma combinação de resultados poderá jogar a equipe tricolor para muito próximo da zona de rebaixamento.

E o retrospecto do São Paulo diante do Fortaleza nas últimas partidas não é nada favorável. São cinco empates, duas derrotas e só uma vitória nos confrontos mais recentes.