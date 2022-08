Morre Joe E. Tata, o Nat de Barrados no Baile, aos 85 anos de idade

25/08/2022 | 18:11



Notícia triste para os fãs de Barrados no Baile. Nesta quinta-feira, dia 25, Joe E. Tata, que interpretava Nat, o dono do Peach Pit na icônica série situada em Beverly Hills, morreu aos 85 anos de idade. A notícia foi anunciada por Ian Ziering, conhecido pelo papel de Steve Sanders na trama:

Nos últimos meses, perdemos Jessica Klein, uma das escritoras e produtoras mais prolíficas de 90210, Denise Douse, que interpretou a Sra. Teasley, e agora estou muito triste em dizer que Joe E. Tata faleceu, escreveu em sua conta no Instagram.

O astro ainda comentou sobre como foi trabalhar com Joe. Os dois participaram da série por uma década:

Uma das pessoas mais felizes com quem já trabalhei, ele era tão generoso com sua sabedoria quanto com sua bondade.

Ao final, Ian falou sobre o legado que o ator deixa para os fãs de Barrados no Baile:

Ele pode ter estado na parte de trás de muitas cenas, mas ele foi uma força de liderança, especialmente para nós, sobre como apreciar o presente que 90210 foi. Meu sorriso escurece hoje, mas me aquecendo em boas lembranças [...] Minhas sinceras condolências vão para sua família e amigos, e todos os outros que ele era querido também. Descanse em paz, Joey.