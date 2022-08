Após confirmação de Piratas do Caribe 6, fãs fazem petição pela volta de Johnny Depp como Jack Sparrow

25/08/2022 | 18:11



Será que teremos Johnny Depp de volta no famoso filme Piratas do Caribe? Se depender dos apaixonados fãs do ator com certeza!

Em entrevista ao site americano ComicBook, o produtor Jerry Bruckheimer confirmou que a sexta parte do filme já está sendo produzida. Mesmo com a declaração que animou os fãs, ele não falou sobre o papel principal do capitão Jack Sparrow.

Eu estou muito animado, vai ser ótimo. Agora nós só estamos juntando as ideias. Ainda estamos trabalhando no roteiro, mas esse é único e tem um dos roteiristas do primeiro filme, Ted Elliot, contou.

Rapidamente os fãs trouxeram à tona um abaixo-assinado defendendo o retorno de Depp para um dos seus principais papéis. Eles acreditam que após a batalha judicial contra Amber Heard, vencida pelo ator, não há sentido a Disney mantê-lo fora da produção. O abaixo-assinado já conta com mais de 877 mil assinaturas. UAU!