Taxas de hipoteca nos EUA saltam para 5,55%, maior nível desde junho

25/08/2022 | 17:18



As taxas de hipoteca nos Estados Unidos subiram esta semana para seu nível mais alto desde junho, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 25. A taxa média de hipoteca fixa de 30 anos esta semana foi de 5,55%, de acordo com os dados semanais divulgados pelo Federal Home Loan Mortgage Corporation, conhecida como Freddie Mac.

O ganho de 0,42 ponto porcentual em relação à semana anterior levou a taxa semanal ao seu ponto mais alto desde o final de junho.

O aumento das taxas nesta semana antecede o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, na conferência anual de política econômica em Jackson Hole, Wyoming, na sexta-feira.

O rendimento da T-note de 10 anos, que geralmente se move em conjunto com as taxas de hipoteca, fechou acima de 3% no início desta semana pela primeira vez em meses.

Nas últimas quatro semanas, o rendimento de 10 anos subiu 0,463 ponto porcentual, de acordo com a Dow Jones Market Data - o maior ganho de quatro semanas desde o final de abril.

Para possíveis compradores de casas, o aumento representa outro golpe de acesso ao mercado. "A combinação de taxas de hipoteca mais altas e a desaceleração do crescimento econômico está pesando no mercado imobiliário", disse Sam Khater, economista-chefe da Freddie Mac.