Devin Ratray, ator de Esqueceram de Mim é acusado de estupro

25/08/2022 | 17:10



Um dos atores do filme de sucesso Esqueceram de Mim, está envolvido em um processo grave. Devin Ratray, que interpretou o irmão mais velho de Kevin McCallister, personagem de Macaulay Culkin, está sendo acusado de estupro, segundo informações da CNN, divulgadas na última quarta-feira, dia 24. O caso aconteceu em 2017 e essa acusação surgiu após o ator já ter sido preso por violência doméstica, em 2021.

A jovem Lisa Smith, fez a denúncia em 2017 e ao ver a notícia de que o ator foi preso foi até uma delegacia para saber o porquê de seu caso não ter sido investigado. No departamento de polícia ela descobriu que os promotores acreditavam que ela gostaria de se manter anônima e por isso o processo foi arquivado. A mulher falou com a emissora e contou o que lembra do momento:

Lembro de acordar e não conseguir me mexer. Não conseguia abrir os olhos, mas podia ouvir o que estava acontecendo e sentir o que estava acontecendo. Eu sabia que as outras duas pessoas tinham ido embora e eu ainda estava no sofá.

Em entrevista à CNN, Ratray disse que lembra de ter encontrado com a jovem, mas ele nega que tenha cometido o crime. O ator de Boneca Russa, comentou que os dois não tiveram nenhum envolvimento sexual pois ele é impotente. Devin já enfrenta outro processo de violência doméstica, a ação foi movida em dezembro de 2021, pela ex-namorada do homem.