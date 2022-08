Príncipe Harry pretende adiar lançamento de seu livro

25/08/2022 | 16:10



Parece que não teremos o livro do Príncipe Harry tão cedo! Na última quarta-feira, dia 24, o site norte-americano Page Six afirmou que a autobiografia que seria lançada no final de 2022 corre o risco de ser adiada. Uma fonte revelou ao veículo que os fatos estão meio vagos em relação à publicação da obra.

Além disso, o livro ainda não aparece em pré-venda em nenhuma plataforma digital, o que pode indicar que a chegada está realmente longe de acontecer.

- Ouvi dizer que Harry tem algumas bombas em seu livro que ele está revendo sobre inclui-las ou não, alegou a fonte. Esse é outro fator que provoca o atraso no tão aguardado livro do membro da Família Real.

Vale relembrar que o marido de Meghan Markle está investigando a morte de sua mãe, a Princesa Diana, e pretende incluir as informações nos capítulos da produção. Lady Di foi vítima de um acidente de carro fatal em Paris. Durante o ocorrido, ela estava fugindo de paparazzi.