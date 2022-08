Letícia Cazarré se emociona ao falar sobre o esforço da filha caçula, Maria Guilhermina, após nova internação

25/08/2022 | 15:10



Letícia Cazarré novamente usou as suas redes sociais para falar da força da sua filha, a pequena Maria Guilhermina que nasceu com um problema problema raro no coração, chamda anamolia de Ebstein.

Através dos Stories do Instagram, a esposa de Juliano Cazarré postou um vídeo subindo a escada e falou que ao ver o esforço da caçula decidiu não usar mais o elevador:

Quando vejo o esforço que minha pequena tem que fazer para vencer cada batalha, penso no quanto a gente reclama e se acomoda a todo momento. Faz uma semana que resolvi não usar mais o elevador. São 120 degraus, várias vezes ao dia, para chegar até ela mais forte a cada dia, escreveu ela.

Vale pontuar que Maria Guilhermina precisou passar por uma nova cirurgia no último dia 14 de agosto.