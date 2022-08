Jeffrey Dean Morgan, ator de The Walking Dead, entra para o elenco da quarta temporada de The Boys

25/08/2022 | 15:10



Boa notícia para os geeks! A cada temporada lançada, a série de The Boys coleta mais fãs ao redor do globo. Após o lançamento da terceira temporada, o elenco chegou a visitar o Brasil para divulgar a produção e se divertiu muito durante a estadia. Após as notícias de que a atração foi renovada pela Amazon Prime Video, os fãs estão ansiosos para descobrir o que a plataforma de streaming está preparando para eles. Para a alegria dos geeks, Jensen Ackles não será o único integrante do conjunto de atores que já participou de Supernatural.

Segundo informações do site Deadline, Jeffrey Dean Morgan entrou para o elenco da quarta temporada da série como um convidado recorrente. O artista de 56 anos de idade coleciona papeis em aclamadas produções de sucesso ao ter interpretado John Winchester em Supernatural, Negan em The Walking Dead e Denny Duquette em Grey's Anatomy. Além disso, ele também deu vida à Thomas Wayne em Batman vs Superman - A Origem da Justiça.

O criador de Supernatural e showrunner de The Boys Eric Kripke já havia falado em entrevista ao E! News sobre suas tentativas de garantir a participação de Morgan na fase da atração:

- Jeffrey Dean Morgan é um superfã da série, então ele e eu estamos conversando. Estamos tentando descobrir algo para a quarta temporada. Nada finalizado ainda, mas ele e eu estamos conversando e enviando e-mails e vendo que podemos fazer funcionar com sua agenda lotada. Então, fique atento a isso.