Hotéis de luxo em Paris – 10 opções incríveis

Redação

Do Rota de Férias



25/08/2022 | 14:57



Para quem procura hotéis de luxo em Paris, a prestigiada publicação Travel + Leisure divulgou, por meio do prêmio World’s Best 2022, as melhores opções do momento.

A lista, baseada na opinião dos leitores das mídias online e impressas da revista, destaca o Hôtel Madame Rêve como o melhor da capital francesa. Em seguida, aparece o La Réserve Paris – Hotel & Spa, com o Le Bristol Paris, Oetker Collection completando o pódio.

Além dos melhores hotéis de luxo em Paris, o prêmio World’s Best 2022 divulgou outros rankings, como as 25 ilhas que todo mundo merece conhecer, as melhores cidades da América Latina, o melhor hotel do mundo e os melhores resorts da América do Sul.

10 hotéis de luxo em Paris

Os 10 melhores hotéis de luxo em Paris no momento são, de acordo com os leitores da Travel + Leisure, os seguintes:

Veja os detalhes de cada um deles:

Hôtel Madame Rêve

Com 82 quartos, sendo que alguns deles têm vista para a Torre Eiffel, a Sacré-Coeur ou a Catedral de Notre Dame, o primeiro colocado na lista de hotéis de luxo em Paris fica em um edifício imponente, que já foi sede do Correio.

O serviço impecável e os diversos restaurantes nos arredores faz do Hôtel Madame Rêve uma das melhores opções para quem deseja se hospedar com muito mimo na Cidade Luz.

La Réserve Paris – Hotel & Spa

Membro da The Leading Hotels, associação que reúne alguns dos melhores hotéis de luxo de Paris e do mundo, o La Réserve Paris fica perto da icônica Champs Elysées. Com decoração sofisticada que remete ao esplendor do século 19 na capital francesa, o empreendimento abriga o Le Gabriel, restaurante com duas estrelas Michelin, e tem lindas ladeiras de mármore e áreas verdes em seus espaços comuns.

Le Bristol Paris, Oetker Collection

Uma piscina no rooftop é o destaque do hotel, já que dela tem-se uma linda vista de alguns dos principais pontos turísticos de Paris, entre eles a Torre Eiffel. Móveis em estilo Louis XV ou Louis XVI, o restaurante Epicure, com três estrelas Michelin, e um lindo jardim contribuem para o Le Bristol Paris estar bem posicionado na lista dos hotéis de luxo em Paris.

Hôtel de Crillon, a Rosewood Hotel

Este é um dos hotéis mais icônicos de Paris. Fica ao norte da Place de la Concorde e, por si só, é uma atração turística. Ambientes clean, com predominância de tons claros, e banheiros revestidos em mármore fazem parte da experiência de quem se hospeda por aqui.

Cheval Blanc Paris

É impossível ficar indiferente à fachada deste cinco estrelas, marcada por varandas de ferro forjado. O local reflete o melhor do art déco do lado de fora e de dentro, uma vez que as 72 suítes são amplas e belíssimas. Destaque ainda para a gastronomia refinada.

Four Seasons Hotel George V, Paris

Um marco da art déco construído em 1928, este hotel fica no Triângulo Dourado de Paris, ao lado da histórica Champs-Élysées. As suítes espaçosas dão vista para a Torre Eiffel, e os três restaurantes do cinco estrelas reúnem cinco estrelas Michelin no total. Destaque também para o ótimo spa do hote.

Ritz Paris

Este hotel localizado no 1st arrondissement, membro da seleta rede Leading Hotels of the World, é uma das construções mais simbólicas da capital francesa. Ficar ali, há muitas décadas, é símbolo de status. Há sempre carros de luxo na porta, deixados pelos hóspedes que encontram, dentro do empreendimento, um dos melhores atendimentos do mundo. O Ritz Paris está a apenas 500 metros da Ópera Garnier.

Mandarin Oriental, Paris

Localizado no coração da cidade, este hotel conta com um lindo jardim interno, no qual dá para fazer refeições. O café da manhã por lá é imperdível, assim como o famoso The Spa at Mandarin Oriental, que oferece massagens em salas de tratamento privativas.

Shangri-La Paris

Este é mais um monumento histórico de Paris. com restaurantes premiados e uma icônica piscina situada nos antigos estábulos de Roland Bonaparte. Destaque para a decoração dos quartos, que remete à Ásia abusando dos tons de azul e branco, sempre com muita elegância. Há um serviço de transfer desde o aeroporto para os hóspedes.

Relais Christine

Com apenas 48 acomodações, este hotel de luxo em Paris fica a apenas 10 minutos a pé do Louvre e da Catedral de Notre Dame. Conta com um charmoso jardim e quartos amplos, com banheiros revestidos de mármore. Destaque ainda par ao spa e o excelente buffet de café da manhã.

O MELHOR DA FRANÇA

Quando planejamos nossas viagens para a França, deixamos tudo pronto antes mesmo de sair do Brasil, a fim de evitarmos contratempos e problemas com outros idiomas e costumes. Com as ferramentas certas, que confiamos a ponto de torná-las nossas parceiras, compramos passagens aéreas mais baratas, alugamos carros com antecedência e reservamos hotéis – de luxo em Paris, inclusive.

De quebra, organizamos todos os passeios, transfers e ingressos para eventos com mais segurança e pagando menos.

Para quem vai à Europa, vale lembrar ainda que é obrigatório fazer um seguro viagem e é uma excelente ideia comprar um chip de viagem internacional. Dessa forma, você viaja com tudo regularizado e, como se não bastasse, tem acesso à internet em todos os países da região, mesmo fora do hotel.

Reserva de hotéis em Paris

A oferta de hotéis na Paris é ampla e vai desde campings, pousadas e bed and breakfasts até resorts luxuosos. Para escolher a melhor opção em cada país, usamos o Booking.com. No site, dá para ver preços, fotos, políticas (de cancelamento, horários de check in e check out, se serve café da manhã…) e, o principal, a opinião de pessoas que já ficaram no estabelecimento. A partir daí, fazemos reservas antecipadas com poucos cliques e só temos o valor descontado do cartão de crédito quando chegamos ao destino, o que torna tudo muito mais fácil.

Clique aqui para pesquisar e reservar hotéis em Paris.

Seguro viagem Europa

Seguro viagem é obrigatório em quase todos os países da Europa. Você precisa contratar o seu antes mesmo de sair do Brasil, para desembarcar no destino sem contratempos. A dica é consultar as principais operadoras no site Seguros Promo, que analisa de uma vez as melhores opções do mercado e retorna com os preços mais atraentes. Na hora de fechar o seguro viagem para à França, vai aqui uma dica e tanto para os leitores do Rota de Férias: use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem Europa.