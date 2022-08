Dia Nacional da Educação Infantil ressalta importância das crianças nas escolas

Lara Delon

Especial para o Diário



25/08/2022 | 13:57



As cidades do Grande ABC se mobilizam para introduzir dinâmicas e exercícios com objetivo de destacar as crianças na centralidade do processo pedagógico e melhorar a qualidade de vida. O Dia Nacional da Educação Infantil, comemorado nesta quinta-feira (25), merece destaque por sua importância para a primeira infância, considerada uma etapa fundamental para as crianças de até 6 anos, porque é nessa fase que elas têm a oportunidade de desenvolver o intelectual e o socioemocional, estimular as partes motora e oral e proporcionar um maior convívio social.

De acordo com a secretária de Educação de Diadema, que também faz parte do GT (Grupo de Trabalho) Educação, do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Ana Lucia Sanches, a maior conquista que a criança adquiriu no decorrer do tempo foi o direito à educação infantil. “A importância da educação infantil se dá no entendimento de que criança é um ser de direito, e a política que assegura o seu direito passa pela educação ao seu direito à educação infantil, de qualidade, com atendimento adequado”, finaliza a secretária.

Ana Lucia também explica que, graças ao ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), houve uma alteração significativa no entendimento da primeiríssima infância. “Até então se entendia as crianças de zero a três como assegurado o direito do cuidar, num ambiente de assistência social, e basicamente para atender mais os interesses da mãe, das suas dificuldades da vida cotidiana. E por isso que as creches eram assistenciais, tanto como entidades filantrópicas quanto das prefeituras, ligadas na assistência social. Com a implementação do ECA, começa a discutir também o papel da infância, desde a primeiríssima infância e do entendimento do desenvolvimento integral da criança”, completa Sanches.

Desde o início da pandemia, as escolas têm dificuldades de recuperar a vivência social entre os alunos, afirma a secretária. Por isso, as Secretarias de Educação das cidades do Grande ABC trabalham iniciativas importantes, como por exemplo, a Secretaria de Educação de Santo André, que investe na qualificação dos processos de interação (entre as próprias crianças e também do adulto com a criança) entendendo que a comunicação é essencial para a acolhida e desenvolvimento infantil em espaços que promovem novas experiências, novas trocas e novas criações, além de materiais que articulam o encontro da criança com diferentes culturas.

Outro exemplo é a Secretaria de Educação de Diadema, que promove encontros para o lançamento do programa "Leiturando", que vai enviar para as escolas 80 mil livros, escolhidos por uma comissão de professores da rede, para estimular a leitura entre as crianças.

A Coordenadora de Educação Infantil de Diadema, Gisele Freire, destaca a importância dessas vivências nas escolas, porque assim, os alunos podem levar uma quantidade de experiências e conhecimentos importantes para o Ensino Fundamental, além de incentivar no desenvolvimento emocional e neurológico das crianças.