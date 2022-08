Justiça determina pagamento de multa para Joelma e filha por abandono de imóvel

25/08/2022 | 14:10



A casa caiu! Joelma está envolvida em mais uma polêmica, dessa vez, um processo jurídico junto à filha, Natália Mendes Sarraf.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a cantora precisa arcar com uma multa altíssima sobre um imóvel localizado em Goiânia, Goiás, comprado no nome da herdeira. A justiça determinou um valor de 3 milhões e 750 mil reais por falta de pagamento de algumas contas.

Quando fecharam o negócio, o sinal de entrada teria sido fechado em 3,2% do valor total do imóvel, portanto era necessário uma entrada de 120 mil reais que seriam pagos em 11 parcelas até o dia 2 de abril de 2019. Porém, o vendedor nunca viu esse dinheiro.

Os negociadores ainda descobriram que o imóvel teria sido abandonado e então decidiram acionar a Justiça. Nos pedidos formulados Melchíades da Cunha Neto e Alessandro Sado estavam: declaração de resolução do contrato, em 04 de janeiro de 2020, por culpa da Ré; condená-la ao pagamento de multa contratual no valor de 10% do total do contrato; condenar a Ré ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel no valor de R$ 15 mil mensais, além do pagamento de indenização pelo ressarcimento das despesas havidas no imóvel durante a sua ocupação, total de R$ 20 mil, bem como as despesas relativas aos consertos das avarias do imóvel.

Joelma tentou se defender e disse que a pandemia da Covid-19 afetou sua renda, por isso precisou deixar de realizar os pagamentos mensais. Mas a Justiça não aceitou a declaração e condenou Natália a pagar uma multa contratual de 10% sobre o valor do imóvel e uma indenização no valor de quase 22 milhões de reais por danos materiais.