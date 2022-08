Maíra Cardi e melhor amiga realizam cirurgia nos olhos: A velhice chega junto

25/08/2022 | 14:10



Nesta quinta-feira, dia 25, Maíra Cardi revelou aos seguidores que passará por uma cirurgia nos olhos. A coach compartilhou dois cliques com roupa cirúrgica ao lado da melhor amiga, Juliana Chagas, enquanto se preparavam para o procedimento. Na legenda da publicação do Instagram, a esposa de Arthur Aguiar explicou que elas decidiram passar pelo tratamento juntas.

Dia de cirurgia! Um procedimento cirúrgico nunca é algo simples, mas tudo fica muito mais leve e agradável quando é feito junto com a sua melhor amiga! A velhice chega junto e a gente resolveu operar os olhos juntas também.

Em seguida, refletiu sobre como o uso excessivo de aparelhos eletrônicos por conta da vida profissional pode desgastar a visão.

Foram muitos anos de dedicação ao trabalho, muitas horas encarando telas de computadores e celulares, o que acabou afetando os nossos olhos. Hoje em dia já existem alguns óculos e lentes para cuidar da visão e prevenir esse tipo de desgaste, coisa que não existia na nossa época. Inclusive, fica aí a dica pra quem usa muito o celular, viu?! Nos dedicamos muito aos nossos clientes, ao nosso trabalho e aos nossos sonhos? mas com isso, perdemos também parte da nossa visão. Felizmente e graças a modernidade, estamos podendo recuperar o dano e estamos fazendo isso agora! Entrando para a cirurgia neste momento, mas prometo que assim que eu me recuperar, contarei tudo com mais detalhes para vocês. Fui!