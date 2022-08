Christina Rocha desabafa sobre a suspensão das gravações do Casos de Família

25/08/2022 | 14:10



Como você vem acompanhando, em um comunicado o SBT anunciou recentemente que as gravações do programa Casos de Família vão ser suspensos, mas que Christina Rocha continuará seu contrato normalmente com a emissora.

A apresentadora então foi até as suas redes sociais para falar sobre o assunto e decidiu avaliar com bastante serenidade o atual momento profissional. É válido lembrar que o programa esteve por 18 anos no ar.

Tivemos uma reunião e ficou decidido que as gravações do Casos de Família iriam parar. O programa sairá do ar em 7 de setembro. Ficar com o mesmo programa por 13 anos é muito tempo. Tudo tem um lado bom. De repente, é bom dar uma parada. Além dos memes, que é a parte engraçada, o programa é muito sério, toca em assuntos importantes. Talvez, o programa volte. Se voltar, legal. Pode voltar comigo ou com outra pessoa.

Apesar de continuar no SBT, Christina fez questão de comentar no pronunciamento publicado no Instagram que não tem um novo projeto profissional definido, mas segue mesmo no quadro de funcionários da emissora de Silvio Santos.

Estou inteira, em paz, continuo contratada, meu contrato é [por tempo] indeterminado. Ciclos se fecham para outras janelas e portas se abrirem Independentemente do Casos de Família, eu sou a Christina Rocha apresentadora.

Além do programa atual, a apresentadora já comandou outras atrações e revelou que está animada com novas oportunidades.

Estou com vontade de ter novos desafios. Quando você passa muito tempo fazendo uma mesma coisa, você acaba ficando um pouco acomodada. Estou querendo mostrar outras facetas. Agora, não estou pensando se [o Casos de Família] vai voltar ou não, estou pensando na Christina. Sou uma nova Christina. Estava precisando desse renascimento.

Agora nos resta esperar novas atualizações disso para ver Christina Rocha novamente na televisão.