Anunciado que Chocolate com Pimenta será novamente reprisada na Globo

25/08/2022 | 13:10



Todo mundo sabe que as tardes da Rede Globo ficam mais especiais ainda com a presença das novelas antigas no Vale a pena Ver de Novo e Ana Maria Braga anunciou em primeira mão durante o Mais Você desta quinta-feira, dia 25, qual novela vai substituir O Cravo e a Rosa.

Vocês estão preparados? Pois a apresentadora contou que a novela Chocolate com Pimenta vem para ocupar o espaço da tarde na emissora e caso você não lembre, Murilo Benício que faz o personagem de Danilo vive um romance com a protagonista Ana Francisca, a Aninha, feita por Mariana Ximenes.

A novela passa nos anos de 1920, é um sucesso de Walcyr Carrasco e conta com grande elenco, entre os nomes estão: Rodrigo Faro, Priscila Fantin, Ary Fontoura, Lilia Cabral, Samara Felippo, Kayky Brito, Laura Cardoso, Drica Moraes, Marcello Novaes, Elisabeth Savalla, Tarcisio Filho e Osmar Prado.